Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα

Πώς συνδύασε άνεση και κομψότητα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.07.26 , 09:44 Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
15.07.26 , 09:25 Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
15.07.26 , 09:05 Αλέξης Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
15.07.26 , 09:05 Renault Twingo: Πρώτη γνωριμία με το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
15.07.26 , 09:03 Τζιάνι Βερσάτσε: Δολοφονήθηκε από έναν ζιγκολό serial killer!
15.07.26 , 08:51 Αγνοείται άνδρας στον Θερμαϊκό - Ανατράπηκε το σκάφος του
15.07.26 , 08:50 Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία
15.07.26 , 08:24 Γιώργος Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»
15.07.26 , 08:11 Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
15.07.26 , 07:40 Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας
15.07.26 , 07:29 Μουντιάλ: Η Ισπανία «τρέχει» για τελικό - Κέρδισε 0-2 τη Γαλλία
15.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 15 Ιουλίου
14.07.26 , 23:59 Βαλαβάνη: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα που σχεδίασε για τη βάφτιση του γιου της
14.07.26 , 22:47 Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν στον Σάκη Ρουβά
14.07.26 , 22:36 Ενεργοποιήθηκαν οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων σε βενζίνη και πετρέλαιο
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο παιδί στον ύπνο του
Πειραιάς: «Το κορίτσι μου το έχασα», φώναζε η μητέρα της 24χρονης
Μυθοπλασία: Αυτές τις ελληνικές σειρές θα δούμε τη σεζόν 2026/2027
Ελένης Σακκά: To bridal look & το γλέντι του γάμου της στην Άρτα
ΔΥΠΑ: 8.000 θέσεις για ανέργους στο Δημόσιο
Τροχαίο Αγία Παρασκευή: Νεκρός 20χρονος διανομέας
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Σε ρόλο... μάστορα στο σπίτι της Ρίας Ελληνίδου
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία
Ζήνα Κουτσελίνη: Η chic εμφάνιση στην Αντίπαρο και η selfie με την Έμμα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Θεοδωρίδου - Βανδή: Ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις στο Άλσος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δέσποινα Βανδή εντοπίστηκε σε πρωινή βόλτα για ψώνια στην Αθήνα, με τη στυλίστριά της, Έλενα Βαζούρα.
  • Επέλεξε καλοκαιρινό pyjama-chic look με σατινέ Co-ord Set σε καφε-χρυσή απόχρωση και animal print.
  • Φόρεσε άνετη βερμούδα και loose κιμονό, συνδυασμένα με basic μαύρο αμάνικο top.
  • Ολοκλήρωσε το look με designer slides, μαύρα γυαλιά ηλίου και shoulder bag Gucci.
  • Η τραγουδίστρια είναι σε διακοπές με τον σύντροφό της και ανακοίνωσε συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Σε μια χαλαρή πρωινή βόλτα για ψώνια στην καρδιά της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Δέσποινα Βανδή, στα μέσα Ιουνίου. Μαζί της ήταν η στυλίστρια της, Έλενα Βαζούρα. 

Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που φημίζεται για το εκλεπτυσμένο γούστο της, επέλεξε ένα άκρως καλοκαιρινό, αέρινο και σύγχρονο look, ιδανικό για τις ζεστές μέρες στην πόλη.

Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα

Ειδικότερα, συνδύασε άνεση και κομψότητα, υιοθετώντας την τάση του pyjama-chic και των relaxed γραμμών.

Φόρεσε λοιπόν, ένα Co-ord Set με σατινέ υφή, σε  καφε-χρυσή απόχρωση, το οποίο είχε διακριτικό animal print pattern. Το σετ αποτελείται από μια άνετη βερμούδα μέχρι το γόνατο με λάστιχο στη μέση και ένα ασορτί, loose κιμονό με μανίκια 3/4, το οποίο άφησε ανοιχτό.

Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα

Μέσα από το κιμονό φόρεσε ένα απλό, basic μαύρο αμάνικο top, που έδινε την απαραίτητη ισορροπία στο look, κρατώντας το casual.

Για ατελείωτες βόλτες στα μαγαζιά, η τραγουδίστρια είπε «ναι» στην απόλυτη άνεση, επιλέγοντας designer slides (παντόφλες) με διπλό λουράκι σε nude χνουδωτή υφή και flatform σόλα.

Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα κοκάλινα γυαλιά ηλίου σε κλασικό τετράγωνο σχήμα, μια shoulder bag σε λαδί-χακί τόνους με sporty λουρί του οίκου Gucci, διακριτικά χρυσά κοσμήματα στον λαιμό και ένα κομψό, κόκκινο μανικιούρ που έδινε την τέλεια αντίθεση.

Με χαλαρή διάθεση, ελάχιστο μακιγιάζ, ελεύθερα σπαστά μαλλιά, η Δέσποινα Βανδή παραδίδει μαθήματα street style.

Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη. 

Πρόσφατα ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τον ερχόμενο χειμώνα, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
 |
ΨΩΝΙΑ
 |
LOOK
 |
STREET STYLE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
Celebrities & Gossip Νεα
Έφυγε από τη ζωή η Μάρω Κοντού
Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
Celebrities & Gossip Νεα
Αλέξης Γεωργούλης: «Η ερωτική απογοήτευση κράτησε τρία χρόνια»
Αλεξάνδρου–Ελληνίδου: Το Τρυφερό Στιγμιότυπο Από Την Παραλία
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Το τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία
Γιώργος Ματαράγκας
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Ματαράγκας: «Με στενοχώρησαν που έγραψαν ότι πεθαίνω»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη
Celebrities & Gossip Νεα
Βαλαβάνη: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα που σχεδίασε για τη βάφτιση του γιου της
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Σρόιτερ - Ιωάννα Μπούκη: Διασκέδασαν στον Σάκη Ρουβά
Ιωάννα Τούνη
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Τούνη: Απόκαλυψε τον λόγο που τη «διώχνουν» όλοι οι ψυχολόγοι
Μπάγια Αντωνοπούλου - Νίκος Κώτσης
Celebrities & Gossip Νεα
Μπάγια Αντωνοπούλου: Η πρώτη φωτογραφία του νεογέννητου γιου της
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζίδου - Παύλου: Room tour στη luxury σουίτα τους στη Μύκονο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top