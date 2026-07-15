Θεοδωρίδου - Βανδή: Ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις στο Άλσος

Σε μια χαλαρή πρωινή βόλτα για ψώνια στην καρδιά της Αθήνας εντόπισε ο φωτογραφικός φακός τη Δέσποινα Βανδή, στα μέσα Ιουνίου. Μαζί της ήταν η στυλίστρια της, Έλενα Βαζούρα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, που φημίζεται για το εκλεπτυσμένο γούστο της, επέλεξε ένα άκρως καλοκαιρινό, αέρινο και σύγχρονο look, ιδανικό για τις ζεστές μέρες στην πόλη.

Ειδικότερα, συνδύασε άνεση και κομψότητα, υιοθετώντας την τάση του pyjama-chic και των relaxed γραμμών.

Φόρεσε λοιπόν, ένα Co-ord Set με σατινέ υφή, σε καφε-χρυσή απόχρωση, το οποίο είχε διακριτικό animal print pattern. Το σετ αποτελείται από μια άνετη βερμούδα μέχρι το γόνατο με λάστιχο στη μέση και ένα ασορτί, loose κιμονό με μανίκια 3/4, το οποίο άφησε ανοιχτό.

Μέσα από το κιμονό φόρεσε ένα απλό, basic μαύρο αμάνικο top, που έδινε την απαραίτητη ισορροπία στο look, κρατώντας το casual.

Για ατελείωτες βόλτες στα μαγαζιά, η τραγουδίστρια είπε «ναι» στην απόλυτη άνεση, επιλέγοντας designer slides (παντόφλες) με διπλό λουράκι σε nude χνουδωτή υφή και flatform σόλα.

Το look ολοκληρώθηκε με μαύρα κοκάλινα γυαλιά ηλίου σε κλασικό τετράγωνο σχήμα, μια shoulder bag σε λαδί-χακί τόνους με sporty λουρί του οίκου Gucci, διακριτικά χρυσά κοσμήματα στον λαιμό και ένα κομψό, κόκκινο μανικιούρ που έδινε την τέλεια αντίθεση.

Με χαλαρή διάθεση, ελάχιστο μακιγιάζ, ελεύθερα σπαστά μαλλιά, η Δέσποινα Βανδή παραδίδει μαθήματα street style.

Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα βρίσκεται σε διακοπές μαζί με τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Πρόσφατα ανακοίνωσε και τη συνεργασία της με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, τον ερχόμενο χειμώνα, μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο.