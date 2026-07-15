Για μια ακόμα φορά η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκε νέο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή που στοίχισε τη ζωή σε 20χρονο διανομέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων, στον ύψος της Αγίας Παρασκευής. Λίγο μετά τη 01:00 αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν επιχείρησε να στρίψει αριστερά με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να προλάβει να σταματήσει. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που ο 20χρονος φέρεται να ακρωτηριάστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

