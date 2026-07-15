Για μια ακόμα φορά η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκε νέο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή που στοίχισε τη ζωή σε 20χρονο διανομέα.
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Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Μεσογείων, στον ύψος της Αγίας Παρασκευής. Λίγο μετά τη 01:00 αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τη μηχανή που οδηγούσε ο 20χρονος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο παρέσυρε τον διανομέα όταν επιχείρησε να στρίψει αριστερά με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να προλάβει να σταματήσει. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που ο 20χρονος φέρεται να ακρωτηριάστηκε.
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Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας που απέκλεισαν το σημείο για αρκετή ώρα. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.