Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια της βάφτισης του γιου της, Παναγιώτη Ιάσονα, δημιουργώντας μια άκρως καλοκαιρινή και κομψή ατμόσφαιρα που εντυπωσίασε τους καλεσμένους.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Αρτέμιδα, παρουσία αγαπημένων συγγενών και φίλων του ζευγαριού, ενώ νονά του μικρού ήταν η Γωγώ Φαρμάκη.

Ο χώρος μεταμορφώθηκε σε ένα φωτεινό καλοκαιρινό σκηνικό, με τον στολισμό να κινείται σε λευκές και κίτρινες αποχρώσεις. Λεμόνια, ηλιοτρόπια και μαργαρίτες πρωταγωνίστησαν στη διακόσμηση, χαρίζοντας μια φρέσκια, μεσογειακή αισθητική.

Ωστόσο, εκείνο που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η custom made μπομπονιέρα που είχε ετοιμάσει η ίδια η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τους καλεσμένους της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η δημοσιογράφος και content creator αποκάλυψε πως επέλεξε να προσφέρει ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό, θέλοντας όσοι βρέθηκαν δίπλα στην οικογένειά της να κρατήσουν κάτι που θα τους θυμίζει για πάντα τη ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Αντί για μια κλασική μπομπονιέρα, σχεδίασε ένα custom made μαντήλι, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη βάφτιση του μικρού Παναγιώτη Ιάσονα.

«Η μπομπονιέρα μας ήταν ένα custom made μαντήλι που σχεδίασα! Ήθελα να είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι που θα μείνει και οι άνθρωποι που μας τίμησαν θα θυμούνται τον Jason και αυτή την ημέρα», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην ανάρτησή της.

Η προσωπική αυτή πινελιά απέσπασε πολλά θετικά σχόλια από τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι ξεχώρισαν την πρωτότυπη ιδέα.