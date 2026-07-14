Marfin: Το σημάδι στο μέτωπο φανέρωσε το πρόσωπο του «Φασούλα»

Οι αρχές θεωρούν εξαιρετικά «δεμένη» την υπόθεση Marfin. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και ο Παναγιώτης Μπούσιος έφεραν στο φως πληροφορίες για το πώς μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που πριν λίγο αποφασίστηκε να προφυλακιστούν με τις διαθέσιμες φωτογραφίες από το μακρινό πλέον 2010.
Marfin: Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στη σύλληψη των τριών
Το ρεπορτάζ του Star αφορά πρόσωπα και όχι αντικείμενα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, τα εγκληματολογικά εργαστήρια βρήκαν:
- Το σημάδι στο μέτωπο που είχε ένας από τους συλληφθέντες, και φαινόταν σε φωτογραφία την ημέρα των επεισοδίων, τα εργαστήρια το ταυτοποίησαν όταν βρέθηκε άλλη φωτογραφία, μεταγενέστερη, στην οποία φαινόταν καθαρά όλο το πρόσωπο του.
- Το ίδιο συνέβη και με τα μάτια, την μύτη, ακόμα και τα αυτιά. Τα εργαστήρια της αστυνομίας το έκαναν αυτό για όλα τα πρόσωπα που συνελήφθησαν.
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Μάλιστα, είναι τόσο σίγουροι που αναφέρουν την λέξη «άρρηκτα». Επίσης, από την πρώτη έρευνα που έκαναν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, στα ψηφιακά πειστήρια ενός εκ των συλληφθέντων, υπάρχουν αρχεία με φωτογραφίες από πολλές χρονιές, 2007, 2008, 2009 αλλά όχι του 2010 – χρονιά της Marfin και στη συνέχεια συνεχίζουν 2011, 2012.
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