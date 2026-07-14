Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικές Αρχές οδηγήθηκαν, έπειτα από 16 χρόνια ερευνών, στην ταυτοποίηση τριών προσώπων που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin στις 5 Μαΐου 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Η πολύχρονη έρευνα της Κρατικής Ασφάλειας, σε συνδυασμό με την επανεξέταση παλαιού φωτογραφικού υλικού, καταθέσεων αυτοπτών μαρτύρων και στοιχείων από άλλες δικογραφίες, οδήγησε στη σύλληψη δύο 42χρονων στην Ελλάδα, ενώ χθες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας και μία 46χρονη, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης και της Ερυθράς Αγγελίας της Interpol.

Η 46χρονη αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του Westminster Magistrates' Court στο Λονδίνο, όπου θα επικυρωθεί το διεθνές ένταλμα σύλληψης και θα ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.

Εφόσον συναινέσει στην έκδοσή της, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή της, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα μεταβεί στο Λονδίνο για να τη συνοδεύσει στην Αθήνα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της Γ' Τακτικής Ανακρίτριας.

Σε βάρος των δύο 42χρονων από την άλλη ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, καθώς και για τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Marfin: Οι φωτογραφίες που μπήκαν ξανά στο μικροσκόπιο

Καθοριστικό ρόλο στη νέα έρευνα διαδραμάτισαν φωτογραφίες που είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο, ο οποίος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας και τις οποίες έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ.

Οι φωτογραφίες στις οποίες βασίστηκαν οι αρχές για την ταυτοποίηση των τριών κατηγορουμένων για την επίθεση στη marfin το 2010

Παρότι τα χαρακτηριστικά των κουκουλοφόρων δεν ήταν ευδιάκριτα, οι αστυνομικοί είχαν από τότε αριθμήσει κάθε μέλος της ομάδας, διευκολύνοντας τη μετέπειτα επανεξέταση του υλικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες φέρονται να αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας που καλύπτει το πρόσωπό του με κόκκινο μαντίλι, ένας ακόμη που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά μυωπίας, μεταφέροντας σακίδιο με το λογότυπο του συγκροτήματος Dead Kennedys (DK), καθώς και μία γυναίκα, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα και η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στον σωματότυπο και στα χαρακτηριστικά των μαλλιών.

Marfin: Η αντιπαραβολή με παλαιότερες φωτογραφίες

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε και φωτογραφικό υλικό που είχε εντοπιστεί το 2020 σε άλλη δικογραφία σχετική με πρόσωπα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συγκρίσεις ανάμεσα στις φωτογραφίες από διακοπές του 2009 και στις εικόνες της διαδήλωσης της 5ης Μαΐου 2010, εστιάζοντας όχι μόνο στον σωματότυπο, αλλά και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αντικειμένων.

Οι αρχές έδωσαν προσοχή σε αντικείμενα που έφεραν μαζί τους τότε οι ύποπτοι και σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών, όπως το συγκεκριμένο λογότυπο της φωτογραφίας

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σημαντική βαρύτητα δόθηκε σε σακίδια πλάτης, καπέλα, γυαλιά, παπούτσια και άλλα αντικείμενα που θεωρήθηκαν μοναδικά ή ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα. Σε μία περίπτωση αναφέρεται ότι η ταυτοποίηση ενισχύθηκε από το κόκκινο έμβλημα και τους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα σακιδίου, ενώ σε άλλη από τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί κάλυμμα του φερμουάρ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων αξιοποιήθηκαν εκ νέου, σε συνδυασμό με το φωτογραφικό υλικό, ώστε να προκύψουν οι ταυτοποιήσεις.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στη φωτογραφία εικονίζεται η 46χρονη που συνελήφθη στη Βρετανία, βάσει το σωματότυπου και του χρώματος των μαλλιών, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου της είναι καλυμμένα

Marfin: Η ομάδα των 12 ατόμων

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στις επιθέσεις εκείνης της ημέρας συμμετείχε ομάδα 12 ατόμων, η οποία είχε χωριστεί σε δύο υποομάδες.

Από αυτούς, πέντε φέρονται να κινήθηκαν προς το υποκατάστημα της Marfin, όπου εκδηλώθηκε η εμπρηστική επίθεση που οδήγησε στον θάνατο τριών υπαλλήλων της τράπεζας.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν εκ νέου το υλικό που υπήρχε στη δικογραφία, επιχειρώντας να συνδέσουν πρόσωπα, αντικείμενα και εξοπλισμό με τα άτομα που είχαν καταγραφεί στις φωτογραφίες της ημέρας.

Φωτογραφία από τα επεισόδια τον Μάιο του 2010 έξω από τη Marfin

Marfin: Στο μικροσκόπιο ακόμη δύο ύποπτοι

Οι έρευνες των Αρχών δεν σταματούν στους τρεις κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό, εξετάζεται η εμπλοκή ακόμη δύο ανδρών, οι οποίοι φέρονται, κατά τις αστυνομικές εκτιμήσεις, να είχαν καθοριστικό ρόλο στην επίθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας φέρεται να είναι το άτομο που πέταξε τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ ο δεύτερος φέρεται να περιέλουσε με εύφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτιρίου πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες υπόπτων στον Πειραιά και στην Καισαριανή, παρουσία των ίδιων, όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης. Τα ευρήματα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέουν τους υπόπτους με την επίθεση.

Χρυσοχοΐδης: «Δουλέψαμε δύο ολόκληρα χρόνια»

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση τοποθετήθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπερασπιζόμενος το έργο των αστυνομικών που χειρίστηκαν την υπόθεση.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια, δύο ολόκληρα χρόνια και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε.

Marfin: Οι αντιδράσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων αμφισβητούν τη βασιμότητα των στοιχείων της δικογραφίας.

Η δικηγόρος Άννυ Παπαρρούσου χαρακτήρισε τη δικογραφία αναξιόπιστη, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία και σε στοιχεία που, κατά την ίδια, δεν οδηγούν σε ασφαλή ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

«Έναυσμα ήταν μια ηλεκτρονική ανώνυμη καταγγελία που δεν ελέγχθηκε και που, από τη δικονομία, όταν κάτι είναι ανώνυμο πρέπει να τίθεται στο αρχείο. Δεν ερευνήθηκε, δεν επιχειρήθηκε να βρεθεί ο αποστολέας και να εισέλθει η μαρτυρική του κατάθεση στη δικογραφία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος Θανάσης Καμπαγιάννης έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και υποστήριξε ότι από τα στοιχεία της έρευνας δεν προκύπτει ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.

«Η έκθεση της ΔΕΕ δεν μιλάει για ταύτιση προσώπων με τον τρόπο με τον οποίο διαρρέεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες», υποστήριξε.

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάσει το φωτογραφικό υλικό... Αυτό που υπάρχει είναι ότι γίνονται διάφορα παιχνίδια με κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Επί αυτών θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο».