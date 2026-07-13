Αποκλειστικές πληροφορίες γύρω από τη φονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη είχε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR. Το σχέδιο των δραστών παραπέμπει κυριολεκτικά σε κινηματογραφική ταινία, καθώς φαίνεται πως είχαν μελετήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια για να σβήσουν τα ίχνη τους πριν από το χτύπημα.

Τέσσερις τα ξημερώματα. Δεν ρίχνει σταγόνα βροχής, κι όμως, δύο σκιές περπατούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κρατώντας... ανοιχτές ομπρέλες.

Η αποκλειστική λεπτομέρεια που φέρνει στο φως το STAR δεν είναι ένα τυχαίο, παράξενο σκηνικό, αλλά μέρος του απόλυτα μελετημένου σχεδίου των δραστών. Κρατούσαν τις ομπρέλες ανοιχτές για να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» απέναντι στις κάμερες ασφαλείας των γύρω κτιρίων, υπολογίζοντας ότι έτσι, από ψηλά, κανείς δεν θα μπορούσε να καταγράψει τα πρόσωπά τους την ώρα που πήγαιναν να τοποθετήσουν τον φονικό εμπρηστικό μηχανισμό.

Το σχέδιό τους ήταν σχεδόν κινηματογραφικό. Για να κόψουν τα ίχνη τους, δεν πήγαν στο σημείο εκείνη την ώρα. Είχαν φτάσει με ταξί από την προηγούμενη ακριβώς ημέρα στο διαμέρισμα του 24χρονου, που λειτούργησε ως κρησφύγετο. Κρύφτηκαν εκεί, βγήκαν στις 4 τα ξημερώματα με τις ομπρέλες για το χτύπημα, επέστρεψαν και έφυγαν πια σαν κύριοι... το απόγευμα της επόμενης ημέρας.

Όσο προσεκτικοί όμως κι αν προσπάθησαν να είναι στον δρόμο, η στιγμή της σύλληψης έφερε τον απόλυτο πανικό.