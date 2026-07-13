Τραμπ: Επιβολή τέλους 20% για όλα τα φορτία που διέρχονται από το Ορμούζ

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (13/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% για πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ.
  • Επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, που είχε αρθεί τον Ιούνιο.
  • Οι ΗΠΑ θα γίνουν οι 'φύλακες' των Στενών και θα αποζημιώνονται για την προστασία τους.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά και κατηγορεί τις ΗΠΑ για την ανασφάλεια στην περιοχή.
  • Η ιρανική διπλωματία συνεχίζει διαβουλεύσεις με μεσολαβητές για την αποφυγή κλιμάκωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα πως επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων και δήλωσε πως θέλει να επιβάλει ένα τέλος για τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, ένα στρατηγικής σημαίας θαλάσσιο πέρασμα, που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το Ιράν. Ο Ναυτιλιακός Οργανισμός των ΗΕ αντιτίθεται στο ενδεχόμενο επιβολής τελών για οποιονδήποτε πορθμό

«Θα επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάστηκε έτσι, διότι εμποδίζει αποκλειστικά τα πλοία και τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, οι ΗΠΑ είχαν άρει τη 18η Ιουνίου τον αποκλεισμό τους σε ιρανικά λιμάνια, τον οποίο είχαν επιβάλει δύο μήνες νωρίτερα, ως απάντηση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Όμως, με την επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο χώρες τις τελευταίες ημέρες, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα το πρωί με δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News πως οι ΗΠΑ θα «πάρουν τον έλεγχο» των Στενών και θα γίνουν οι «φύλακες».

Οι ΗΠΑ επιτηρούσαν την περιοχή «για το τίποτα» έως τώρα, διαβεβαίωσε ο ίδιος, προτού προσθέσει πως πλέον θα αποζημιώνονται από τα άλλα κράτη.

«Θα πληρωνόμαστε για να τα προστατεύουμε. Ένα σημαντικό ποσό: θέλουμε απλά να αποζημιωνόμαστε για όλο αυτό, προκειμένου να εκθέτουμε τα στρατεύματά μας στον κίνδυνο».

Σε ένα μήνυμα στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στην επιβολή ενός τέλους που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισπράττουν, ισοδύναμου με το «20% της αξίας των φορτίων» των πλοίων που επιθυμούν να διασχίσουν τον πορθμό.

Το Ιράν διαβεβαιώνει πως τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά «μέχρι νεωτέρας», έπειτα από την επανάληψη συγκρούσεων, πρωτοφανούς κλίμακας, μετά την εκεχειρία του Απριλίου στη Μέση Ανατολή.

Αυτό το πέρασμα, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, αποτελεί ένα σημαντικό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε επίσης τις μεθόδους των Ιρανών διαπραγματευτών, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχαν «απολύτως τίποτα» και τους κατηγόρησε ότι αθετούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια μαραθώνιων συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη μέρα.

«Χθες, υπήρξε μια συνάντηση διάρκειας 11 ωρών... Όλα είχαν συμφωνηθεί χθες. Στη συνέχεια, φεύγουν από την αίθουσα, τηλεφωνούν ξανά και λένε ότι πρέπει να κάνουν κάποιες αλλαγές», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τη φύση των αναφερόμενων αλλαγών.

Από την πλευρά της, η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι ευθύνονται για την «επιστροφή της ανασφάλειας» στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν προηγουμένως το ένα πέμπτο του αργού παγκοσμίως.

Εντούτοις, η Τεχεράνη διαβεβαίωσε σήμερα πως συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με τους μεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν, προκειμένου να «αποτραπεί μια κλιμάκωση».

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