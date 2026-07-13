Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στόχους στο Ιράν

Νέες επιθέσεις της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Ιορδανία, Κουβέιτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς σε δεκάδες στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυραυλικών δυνατοτήτων.
  • Το Ιράν καταδίκασε τους βομβαρδισμούς, δηλώνοντας ότι εκμηδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική λύση στη Μέση Ανατολή.
  • Οι εχθροπραξίες ΗΠΑ-Ιράν αναζωπυρώθηκαν παρά την υπογραφή συμφωνίας για τερματισμό του πολέμου τον Ιούνιο.
  • Η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, κρίσιμου για τη διεθνή εμπορική ναυτιλία, μέχρι νεοτέρας.
  • Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με τις ΗΠΑ να δηλώνουν έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ που κατ’ αυτές δεν ελέγχει το Ιράν.

Θρίλερ με τα Στενά του Ορμούζ: «Ανοιχτά» λέει ο Τραμπ, «κλειστά» η Τεχεράνη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα».

 

 

Ιράν: «Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εκμηδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών» 

Το Ιράν καταδίκασε σθεναρά χθες αργά το βράδυ, τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Στις φλόγες πάλι ο Περσικός Κόλπος – Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ».

 

 

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων», επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

 

 

Τραμπ: 1.000 πύραυλοι κατά Ιράν αν αποπειραθεί να με δολοφονήσει

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, παρότι οι δυο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία με στόχο να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους σαρωτικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

 

 

Νέα Κλιμάκωση στο Ιράν: «Παράθυρο» συμφωνίας από Τραμπ, αλλά και απειλές

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγαν πλήρως για εξήντα ημέρες τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμό τους από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως ξανακλείνει τα Στενά μέχρι νεοτέρας.

Παγκόσμια ανησυχία από τη νέα σύρραξη ΗΠΑ – Ιράν

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή τους μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, κι αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, όταν η κυκλοφορία στα Στενά ήταν ελεύθερη και δωρεάν, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.

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