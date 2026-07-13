Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον «δεκάδων στόχων» στο Ιράν, για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες «να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στα Στενά του Ορμούζ που κατ’ αυτές δεν ελέγχει το Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μεικτού διοικητηρίου που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), επλήγησαν «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ παράκτιας επιτήρησης, πυραυλικές δυνατότητες, δυνατότητες μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και μικρά πλεούμενα».

At 5 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching more strikes against Iran to continue degrading their ability to attack civilian mariners and commercial ships freely transiting the Strait of Hormuz. The Commander in Chief has directed the strikes to hold Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

Ιράν: «Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εκμηδένισαν τις διπλωματικές προσπάθειες των τελευταίων μηνών»

Το Ιράν καταδίκασε σθεναρά χθες αργά το βράδυ, τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας στην Ουάσιγκτον ότι «εκμηδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών» με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

Η Τεχεράνη, με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κατηγόρησε ακόμη τις ΗΠΑ ότι «παραβίασαν απροκάλυπτα σχεδόν όλους τους όρους του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και προκάλεσαν την επιστροφή της ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ».

«Το αμερικανικό καθεστώς προκάλεσε επίσης την επιστροφή της ανασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ και τη διατάραξη της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας αναμιγνυόμενο απροκάλυπτα στη διαδικασία μέσω της οποίας το Ιράν έθετε σε εφαρμογή τους αναγκαίους διακανονισμούς στο πέρασμα κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων», επέμεινε η ιρανική διπλωματία.

BREAKING: Fresh, massive strikes reported near Bandar Abbas, Iran.



Multiple explosions are rocking Iran’s most critical naval port on the Strait of Hormuz right now. The pressure on the IRGC isn't stopping. pic.twitter.com/Mp3BOUQXaI — سيف الدرعي| Saif alderei (@saif_aldareei) July 12, 2026

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, παρότι οι δυο χώρες υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου καταρχήν συμφωνία με στόχο να τερματιστεί μέσω διαπραγματεύσεων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους σαρωτικούς αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Smoke rises from a number of sites targeted by the U.S. military in the last hour on Iran’s Qeshm Island in the Persian Gulf. pic.twitter.com/4BGDudVuKd — OSINTdefender (@sentdefender) July 12, 2026

Η καταρχήν συμφωνία προέβλεπε ότι θα άνοιγαν πλήρως για εξήντα ημέρες τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς το κλείσιμό τους από το Ιράν μια μέρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου απογείωσε τις τιμές του πετρελαίου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως ξανακλείνει τα Στενά μέχρι νεοτέρας.

Το Ιράν επιτρέπει τη διέλευσή τους μόνο από μια πορεία πλεύσης, κατά μήκος των ακτών του, κι αποκλείει οποιαδήποτε επιστροφή στο status quo ante, στην προπολεμική κατάσταση, όταν η κυκλοφορία στα Στενά ήταν ελεύθερη και δωρεάν, παρά την εναντίωση της Ουάσιγκτον.