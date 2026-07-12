Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (12/7/26) στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 20.00.

Αρχικά για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Ωστόσο, στη συνέχεια οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν. Επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 βοηθητικά οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού.

Φωτιά στο παλιό κτίριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή / Φωτογραφίες Eurokinissi

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εντός του κτιρίου του θεάτρου Μπάντμιντον, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της σε εξωτερικούς χώρους. Μέρος της σκεπής έχει καταρρεύσει λόγω της φωτιάς.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα 112 το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στο #Θεατρο_Badminton της Περιφερειακής #Αττικής



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας



‼️ Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 12, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο Star, υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις μέσα στο κτίριο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Η πρώτη εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδή

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για άτομα που να έχουν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο.

Πυκνοί καπνοί έπνιξαν όλη την περιοχή, ενώ το ΕΚΑΒ διέθεσε δύο οχήματα στο σημείο για την παροχή άμεσης συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτιών της, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.