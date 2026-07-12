Για την «προσωπική» της σχέση με το φαγητό και το πόσο δύσκολο είναι να ακολουθήσει ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής, μίλησε η Άννα Ζηρδέλη στην εκπομπή «Ζω Καλά», την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Όπως τόνισε αρχικά η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια: «Θέλω να πω ότι ζορίζομαι πάρα πολύ με τη διατροφή μου. Δεν είμαι ιδιαίτερα άνθρωπος της διατροφής. Μ’ αρέσει η ρουτίνα, αλλά δυσκολεύομαι και στην παραλία είμαι ικανή, όπως είχα κάνει πέρυσι, να δω στον κατάλογο ταραμά και να πάρω ταραμοσαλάτα και να τρώω μόνη μου με το ψωμί. Και δεν τη μοιράζομαι και με κανέναν!».

«Έχω παρατηρήσει ότι πάντα λες “α, θα πάω διακοπές, ας τραβηχτώ λίγο πίσω στη διατροφή μου για να χαλαρώσω και να τα δώσω όλα στις διακοπές γιατί είναι 5, 10 μέρες και θέλω να μην το ‘χω στο μυαλό μου”. Εκεί την πατάμε, όμως! Λέγοντας ότι “5, 10 μέρες είναι, δεν πειράζει”, πολύ εύκολα τα παίρνεις και μετά δύσκολα τα διώχνεις», συνέχισε αναφερόμενη στη διατροφή και τα κιλά.

Ενώ κατέληξε, λέγοντας: «Δεν το καταλαβαίνεις κιόλας όταν παίρνεις βάρος το καλοκαίρι γιατί τα ρούχα είναι ανάλαφρα, είναι λιγότερα, δεν είναι τόσο σφιχτά και είσαι λίγο ανέμελος. Αυτό είναι που σου κάνει όλο το κακό, ουσιαστικά», είπε χαρακτηριστικά η Άννα Ζηρδέλη.

Τέλος, για το αν η συναισθηματική της κατάσταση παίζει ρόλο στο φαγητό, η Άννα Ζηρδέλη είπε ότι: «Μπορεί να φάω και τους τοίχους, είμαι τόσο κοιλιόδουλη! Έχω επίσης το κατοχικό σύνδρομο που ό,τι κι αν είναι, είτε χαρά είτε λύπη, φαγητό να είναι, θα το φάω, θα το τιμήσω. Αλλά εάν ανατρέξω στο παρελθόν, σε στιγμές δικές μου, ή χαράς ή λύπης, νομίζω στη λύπη στεναχωριέμαι και δεν τρώω. Στη χαρά, του δίνω και καταλαβαίνει».