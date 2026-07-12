Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Το τρυφερό βίντεο από το πάρτι γενεθλίων του

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Instagram.com
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: To βίντεο για τα πρώτα γενέθλια του γιου της / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν έγινε ενός έτους.
  • Το ζευγάρι διοργάνωσε ένα γλυκό πάρτι στο σπίτι τους για τα γενέθλια του γιου τους, με συγγενείς και φίλους.
  • Η διακόσμηση περιλάμβανε μπαλόνια, γιορτινές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή τούρτα.
  • Η Βαλαβάνη μοιράστηκε συγκινητικά στιγμιότυπα από την γιορτή στα social media.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2024 και απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή.

Ενός έτους έγινε ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, οι οποίοι διοργάνωσαν το πιο γλυκό πάρτι για τα γενέθλιά του! 

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους / Φωτογραφία: Instagram.com

Το αγαπημένο ζευγάρι, πραγματοποίησε στο σπίτι του χθες, Σάββατο 11 Ιουλίου, ένα υπέροχο πάρτι, με σκοπό να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση, ενώ στη διακόσμηση κυριάρχησαν μπαλόνια, γιορτινές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή τούρτα, δημιουργώντας το τέλειο σκηνικό γι' αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το εξομολογητικό μήνυμα για τη ζωή της - Τι έγραψε;

Η γνωστή αθλητικογράφος δεν παρέλειψε να μοιραστεί στα social media συγκινητικά στιγμιότυπα από την όμορφη γιορτή, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας. 

 

 

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: 

«365 μέρες μαζί σου 🩵 Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα.🫂

Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας!

Η μαμά & ο μπαμπάς»

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Βαλαβάνη - Μόργκαν: Γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρη Μόργκαν απολαμβάνουν τη νέα καθημερινότητά τους ως γονείς και δεν είναι λίγες οι φορές που αποφασίζουν να δημοσιεύουν στα social media κάποιες από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους.

Υπενθυμίζουμε, ότι τo ερωτευμένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εδώ και έναν χρόνο κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.

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