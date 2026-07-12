Ενός έτους έγινε ο γιος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν, οι οποίοι διοργάνωσαν το πιο γλυκό πάρτι για τα γενέθλιά του!

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους / Φωτογραφία: Instagram.com

Το αγαπημένο ζευγάρι, πραγματοποίησε στο σπίτι του χθες, Σάββατο 11 Ιουλίου, ένα υπέροχο πάρτι, με σκοπό να γιορτάσουν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και στενούς φίλους. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη χαμόγελα και συγκίνηση, ενώ στη διακόσμηση κυριάρχησαν μπαλόνια, γιορτινές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή τούρτα, δημιουργώντας το τέλειο σκηνικό γι' αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Η γνωστή αθλητικογράφος δεν παρέλειψε να μοιραστεί στα social media συγκινητικά στιγμιότυπα από την όμορφη γιορτή, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες που αποτύπωσαν τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ημέρας.

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της:

«365 μέρες μαζί σου 🩵 Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα.🫂

Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας!

Η μαμά & ο μπαμπάς»

Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρη Μόργκαν απολαμβάνουν τη νέα καθημερινότητά τους ως γονείς και δεν είναι λίγες οι φορές που αποφασίζουν να δημοσιεύουν στα social media κάποιες από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές τους.

Υπενθυμίζουμε, ότι τo ερωτευμένο ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2024 στα Χανιά της Κρήτης, ενώ εδώ και έναν χρόνο κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους, απολαμβάνοντας όμορφες οικογενειακές στιγμές.