Βαλαβάνη - Μόργκαν: Προετοιμάζονται πυρετωδώς για τη βάπτιση του γιου τους

Οι φωτογραφίες από τη νέα έξοδο με τον γιο τους

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Σε πυρετώδεις προετοιμασίες για τη βάπτιση του γιου τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν προετοιμάζονται για τη βάπτιση του γιου τους, η οποία θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.
  • Αποκάλυψαν τους νονούς του μωρού: η Γωγώ Φαρμάκη και ένας παιδικός φίλος του Γρηγόρη.
  • Το ζευγάρι επιθυμεί να κρατήσει το όνομα του παιδιού μυστικό, όπως και με τον γάμο τους.
  • Η Βαλαβάνη δήλωσε ότι ο γιος τους περνάει πολύ χρόνο μαζί της και είναι σε φάση που την προτιμά.
  • Ο γιος τους γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2025, είναι καρπός του έρωτά τους.

Με μια σειρά από Instagram Stories, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο σύζυγός της, Γρηγόρης Μόργκαν, αποκάλυψαν χθες, Πέμπτη 18 Ιουνίου, πως ξεκίνησαν τις προετοιμασίες για τη βάπτιση του γιου τους.

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Επισκέφθηκαν κατάστημα με είδη βάπτισης

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Επισκέφθηκαν κατάστημα με είδη βάπτισης

Το ζευγάρι μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη νέα έξοδο με τον γιο τους και το κατάστημα με βαπτιστικά που επισκέφθηκαν. Σε σημερινές της δηλώσεις στη «Super Κατερίνα», η γνωστή αθλητικογράφος έκανε γνωστούς τους νονούς του μωρού, σημειώνοντας, παράλληλα, πως η βάπτιση θα γίνει μετά τις 3 Ιουλίου.

Φωτογραφίες από τη νέα έξοδο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους

Φωτογραφίες από τη νέα έξοδο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους

Φωτογραφίες από τη νέα έξοδο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους

Φωτογραφίες από τη νέα έξοδο της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν με τον γιο τους 

«Η Γωγώ Φαρμάκη θα είναι η νονά σίγουρα και θα είναι και ένας παιδικός φίλος, κολλητός φίλος του άντρα μου. Μετράμε αντίστροφα, αυτό μπορώ να αποκαλύψω μόνο. Το όνομα σίγουρα όχι, θα το μάθετε. Εδώ πέρα δεν το ξέρουν φίλοι και γνωστοί. Δε θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο η βάπτιση». 

Η επιλογή τους να μην αποκαλύψουν το όνομα του παιδιού τους δείχνει ότι επιθυμούν να κρατήσουν ιδιωτική αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς έγινε με τον γάμο τους.

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Για τον μονάκριβο γιο της είχε προσθέσει στην ίδια εκπομπή ότι μεγαλώνει και ότι αυτήν την περίοδο θέλει να είναι διαρκώς δίπλα στη μαμά του: «Περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός. Περνάμε πάρα πολύ ωραίο χρόνο μαζί. Τώρα είναι στη φάση που είναι κολλημένο σε μένα, γιατί περάσαμε τη φάση που είναι κολλημένο στον μπαμπά του και εγώ ήμουν, ξέρεις, "δε με θέλει το παιδί μου" και τέτοια πράγματα. Τώρα όταν κλαίει είναι με τον μπαμπά. Όταν θέλει παιχνίδι είναι με τη μαμά», πρόσθεσε για τον 

Η επιλογή της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν να κρατήσουν κρυφό το όνομα του παιδιού τους δείχνει ότι επιθυμούν να κρατήσουν ιδιωτική αυτή τη στιγμή, όπως ακριβώς έγινε με τον γάμο τους.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν στα Χανιά, στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, έχοντας στο πλευρό τους ελάχιστους καλούς φίλους και συγγενείς.

Στις 11 Ιουλίου 2025, η δημοσιογράφος έζησε το θαύμα της μητρότητας, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον μουσικό.

 

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ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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