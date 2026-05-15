Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Γιόρτασε τα πρώτα γενέθλιά της ως μαμά στην παιδική χαρά

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Το καλύτερο δώρο το έχω... στην αγκαλιά μου - Δε σκέφτομαι την τηλεοπτική μου επιστροφή»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γιόρτασε τα 38ά γενέθλιά της στην παιδική χαρά με την οικογένειά της.
  • Μοιράστηκε οικογενειακές φωτογραφίες με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν και τον γιο τους.
  • Αναφέρει ότι ο γιος της είναι το πιο πολύτιμο δώρο για εκείνη.
  • Σκέφτονται να μετακομίσουν μόνιμα στα Χανιά της Κρήτης για ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια.
  • Η Ευρυδίκη τονίζει ότι η δουλειά μπορεί να γίνει από παντού, χωρίς να θυσιάσει την καριέρα της.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη γιόρτασε για πρώτη φορά ως μαμά τα γενέθλιά της, με μία οικογενειακή βόλτα στην παιδική χαρά.  

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Έτσι άλλαξε η ζωή της τα τελευταία έξι χρόνια!

Η γνωστή δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους followers της οικογενειακές φωτογραφίες από τη βόλτα στην παιδική χαρά με το σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν και το γιο τους, όπου γιόρτασαν τα 38ά γενέθλιά της. 

Μάλιστα, όπως τόνισε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ο γιος της είναι το πιο πολύτιμο δώρο για εκείνη. Όπως έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη γλυκιά δημοσίευσή της: «Πρώτα γενέθλια ως μαμά…Πρώτη φορά γενέθλια σε παιδική χαρά… Και φέτος, κρατάω το πιο πολύτιμο δώρο στην αγκαλιά μου. Τα πιο ουσιαστικά, τα πιο γεμάτα, τα πιο αληθινά γενέθλια μου».

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι η οικογένεια του αγαπημένου ζευγαριού μεγάλωσε όταν τον Ιούλιο του 2025 η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η γέννηση του παιδιού τους ολοκλήρωσε την ευτυχία τους, λίγους μήνες μετά τον γάμο τους στην Κρήτη.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Θα μείνουμε στα Χανιά. Τα αφήνω όλα, δεν με νοιάζει»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της η γνωστή δημοσιογράφος είχε αποκαλύψει ότι σκέφτεται με τον σύζυγό της να μετακομίσουν μόνιμα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Συγκεκριμένα, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είχε αναφέρει ότι: «Με τον Γρηγόρη είναι ένας από τους στόχους μας να μετακομίσουμε στα Χανιά στο μέλλον. Δεν θεωρώ ότι θα αφήσω κάτι πίσω, ίσα-ίσα που θα εξελίξω τη ζωή μου θεωρώ, με ποιοτικό χρόνο για εμένα και για την οικογένειά μου».

Ενώ συνέχισε λέγοντας ότι: «Δουλειά μπορείς να κάνεις από παντού, αρκεί να το θέλεις. Και εγώ το θέλω πολύ, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει προς το καλό τη ποιότητα της ζωής μου. Δεν θεωρώ ότι αφήνω την καριέρα μου πίσω για κάτι. Θα δουλεύουμε όπως δουλεύουν όλοι άνθρωποι που δεν μένουν στην Αθήνα».

Δείτε τις οικογνειακές φωτογραφίες που δημοσίευσε ανήμερα των γενεθίων της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη:

