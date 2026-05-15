Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα φιλικά μας πλοία

«Σφήνα» στις συνομιλίες Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 22:21 Ρόδος: Συγκίνηση για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο
15.05.26 , 21:53 Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο - Καταθέτει ο σύντροφός της
15.05.26 , 21:48 APON: Το ιδιαίτερο event για το νέο άλμπουμ και η διαμαντένια απονομή
15.05.26 , 21:34 Ιράν: Ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα φιλικά μας πλοία
15.05.26 , 21:21 Κλήρωση Eurojackpot 15/5/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 102.000.000 ευρώ
15.05.26 , 21:12 Γιώργος Παπαδόπουλος: Όσα έγιναν στη λαμπερή του πρεμιέρα στον Πειραιά
15.05.26 , 21:03 Σταύρος Φλώρος: «Μου ζήτησε μια προσευχή» - Συγκλονίζει η μητέρα του
15.05.26 , 21:00 Red Flags by Valentina: Πρέπει να μας ανησυχεί η εμφάνιση του χανταϊού;
15.05.26 , 20:48 VW ID. Polo GTI: Το νέο μοντέλο είναι 100% ηλεκτρικό και 100% GTI
15.05.26 , 20:40 Προκαλούν με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» οι Τούρκοι
15.05.26 , 20:39 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της
15.05.26 , 20:13 Νέα ελληνοτουρκική κόντρα: Οι Τούρκοι διεκδικούν και το ζεϊμπέκικο!
15.05.26 , 20:02 Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!
15.05.26 , 20:02 Συγγελίδης: Συνέδριο για την στρατηγική του ομίλου
15.05.26 , 19:51 Συνέδριο ΝΔ: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο - Καταθέτει ο σύντροφός της
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μόνο αν ανήκουν σε φιλικές χώρες.
  • Τα πλοία θα πρέπει να πληρώνουν διόδια στους Φρουρούς της Επανάστασης.
  • Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς επηρεάζει τις συνομιλίες Τραμπ - Σι στην Κίνα.
  • Η νέα πολιτική αναμένεται να ανακουφίσει τις οικονομίες, κυρίως της Ασίας.
  • Υπάρχει ανησυχία για την αντίδραση των ΗΠΑ και τις συνέπειες για τα πλοία που περνούν από την περιοχή.

Σφήνα στις συνομιλίες Τραμπ - Σι στην Κίνα μπαίνει η Τεχεράνη. Ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα επιτρέπει τη διέλευση όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον ανήκουν σε χώρες φιλικές προς το Ιράν

Τραμπ – Σι Τζινπίνγκ: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων και γεωπολιτικό παζάρ

Όπως ανέφερε η  Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ενώ ως τώρα το Ιράν άφηνε με το «σταγονόμετρο» τα πλοία όλων των εθνικοτήτων να περνούν τα Στενά του Ορμούζ, «στραγγαλίζοντας» τις οικονομίες, ειδικά της Ασίας, τώρα θα επιτρέπει με το κατάλληλο αντίτιμο να περνούν και τα τάνκερ και τα LNG και τα φορτηγά. 

Στενά Ορμούζ: Θηριώδης θαλαμηγός Ρώσου ολιγάρχη πέρασε ανενόχλητη!

Αρκεί όμως να πληρώνουν τα διόδια στους Φρουρούς της Επανάστασης και να μην ανήκουν σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν. 

Επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα: Η μεγαλειώδης υποδοχή και τα μηνύματα

Αυτό αν εφαρμοστεί είναι αλήθεια ότι θα ανακουφίσει τις οικονομίες, ειδικά τις ασιατικές. Το ερώτημα  όμως είναι τι θα κάνουν οι Αμερικανοί και πως θα γυρίζουν τα πλοία πίσω αν περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΚΙΝΑ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top