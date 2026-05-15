Σφήνα στις συνομιλίες Τραμπ - Σι στην Κίνα μπαίνει η Τεχεράνη. Ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα επιτρέπει τη διέλευση όλων των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον ανήκουν σε χώρες φιλικές προς το Ιράν.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη από την αίθουσα διεθνών ειδήσεων του Star στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, ενώ ως τώρα το Ιράν άφηνε με το «σταγονόμετρο» τα πλοία όλων των εθνικοτήτων να περνούν τα Στενά του Ορμούζ, «στραγγαλίζοντας» τις οικονομίες, ειδικά της Ασίας, τώρα θα επιτρέπει με το κατάλληλο αντίτιμο να περνούν και τα τάνκερ και τα LNG και τα φορτηγά.

Αρκεί όμως να πληρώνουν τα διόδια στους Φρουρούς της Επανάστασης και να μην ανήκουν σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν.

Αυτό αν εφαρμοστεί είναι αλήθεια ότι θα ανακουφίσει τις οικονομίες, ειδικά τις ασιατικές. Το ερώτημα όμως είναι τι θα κάνουν οι Αμερικανοί και πως θα γυρίζουν τα πλοία πίσω αν περνάνε από τα Στενά του Ορμούζ.