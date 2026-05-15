Η Βιέννη ζει πλέον στον πυρετό του μεγάλου τελικού, καθώς ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ετοιμάζεται να γράψει το πιο λαμπερό κεφάλαιο στην ιστορία του.

Το Wiener Stadthalle έχει μεταμορφωθεί σε έναν ναό της μουσικής, όπου η συμπλήρωση του παζλ των 25 φιναλίστ έδωσε το σύνθημα για μια βραδιά που υπερβαίνει τα όρια ενός απλού διαγωνισμού.

Αυτή η επέτειος των επτά δεκαετιών βρίσκει την Ευρώπη ενωμένη κάτω από μια πρωτοφανή παραγωγή της EBU και της αυστριακής τηλεόρασης, η οποία αποφάσισε να τιμήσει το παρελθόν προσκαλώντας θρυλικές μορφές που σφράγισαν τον θεσμό.

Η σκηνή θα πλημμυρίσει από αναμνήσεις και ενέργεια όταν οι Lordi θα υπενθυμίσουν τη ροκ επανάσταση του 2006, ενώ η Ruslana αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τo νικητήριο Wild Dances, το 2004.

Το 2004 στην Κωνσταντινούπολη η Ruslana με το Wild dances... έκλεψε τη νίκη από τον Σάκη Ρουβά και το Shake it!

Λίγα 24ωρα πριν τον τελικό, η τραγουδίστρια από την Ουκρανία συνάντησε τα γνωστά σε όλους μας «Τέρατα», τους Φινλανδούς Lordi, και φωτογραφήθηκαν μαζί. Μάλιστα, η Ruslana μπερδεύτηκε από τις πολλές πρόβες, λέγοντας ότι θα εμφανιστούν... απόψε! Στη συνέχεια το διόρθωσε κι είπε «αύριο!».

Με τις προσδοκίες να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, η ελληνική αποστολή εισέρχεται στην τελική ευθεία με τον αέρα του φαβορί. Η βραδιά του Σαββάτου δεν αποτελεί μόνο ένα ραντεβού με την ιστορία του θεσμού, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει ξανά, διεκδικώντας το χρυσό τρόπαιο σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις δέκα το βράδυ, σε μια στιγμή που η καρδιά της μουσικής Ευρώπης θα χτυπά σε ελληνικούς ρυθμούς.

Οι Lordi κέρδισαν την Eurovision επί ελληνικού εδάφους το 2006

