Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!

Μπέρδεψε τις ημέρες η Ουκρανή τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 20:40 Προκαλούν με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» οι Τούρκοι
15.05.26 , 20:39 Νάνσυ Ζαμπέτογλου: «Λύγισε» μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της
15.05.26 , 20:13 Νέα ελληνοτουρκική κόντρα: Οι Τούρκοι διεκδικούν και το ζεϊμπέκικο!
15.05.26 , 20:02 Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!
15.05.26 , 20:02 Συγγελίδης: Συνέδριο για την στρατηγική του ομίλου
15.05.26 , 19:53 Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
15.05.26 , 19:51 Συνέδριο ΝΔ: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει το κόμμα ο Μητσοτάκης
15.05.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Η Άννα δεν... πέταξε με το «Αεροδρόμιο» - Εσύ;
15.05.26 , 19:24 Μαρία Κάλλας: Η αποκάλυψη για τον Ωνάση και τη σεξουαλικότητά της
15.05.26 , 19:05 Ακίνητα: Πού καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών
15.05.26 , 19:05 Τζένη Μπαλατσινού: Οι ευχές στον Βασίλη Κικίλια για τα γενέθλιά του
15.05.26 , 18:42 Renault Clio EcoG TURBO 120 EDC: Κορυφαια οικονομία με bi-fuel κινητήρα
15.05.26 , 18:40 Cash or Trash: Η Έρμα Στυλιανίδη αποκάλυψε την πρόταση γάμου που δέχτηκε!
15.05.26 , 18:39 Νέα Αριστερά: Αποχώρησε βουλευτής ενόψει του κόμματος Τσίπρα
15.05.26 , 18:28 Θρίλερ με την εξαφάνιση του 6χρονου Νόελ - Βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα
Τσιμτσιλή: «Είμαι ισοβίως ευγνώμων στη Λένα Μαντά για το πρώτο μου βιβλίο»
Πειραιάς: 24χρονη έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Ευαγγελία Συριοπούλου: Η ηλικία, ο σύζυγος, τα παιδιά και τα καλλιστεία
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
MasterChef 2026: Αυτή είναι η μπριγάδα που κέρδισε με μικρή διαφορά
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βγήκαν τα αποτελέσματα
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision διεξάγεται στη Βιέννη, με 25 φιναλίστ.
  • Η παραγωγή τιμά το παρελθόν με συμμετοχές θρυλικών καλλιτεχνών, όπως οι Lordi και η Ruslana.
  • Η Ruslana συνάντησε τους Lordi πριν τον τελικό και προκάλεσε γέλιο με την αναφορά της σε λάθος ημερομηνία.
  • Η ελληνική αποστολή θεωρείται φαβορί για το χρυσό τρόπαιο, με υψηλές προσδοκίες για τη βραδιά.
  • Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 10 το βράδυ, αναμένοντας ρεκόρ τηλεθέασης.

Η Βιέννη ζει πλέον στον πυρετό του μεγάλου τελικού, καθώς ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ετοιμάζεται να γράψει το πιο λαμπερό κεφάλαιο στην ιστορία του. 

Eurovision 2026: Τα κλάματα, τα ουρλιαχτά και όσα έγιναν στα παρασκήνια

Το Wiener Stadthalle έχει μεταμορφωθεί σε έναν ναό της μουσικής, όπου η συμπλήρωση του παζλ των 25 φιναλίστ έδωσε το σύνθημα για μια βραδιά που υπερβαίνει τα όρια ενός απλού διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!

Αυτή η επέτειος των επτά δεκαετιών βρίσκει την Ευρώπη ενωμένη κάτω από μια πρωτοφανή παραγωγή της EBU και της αυστριακής τηλεόρασης, η οποία αποφάσισε να τιμήσει το παρελθόν προσκαλώντας θρυλικές μορφές που σφράγισαν τον θεσμό.

Lordi: «Είναι γ@@τα υπέροχο που εμπνεύσαμε νέες metal συμμετοχές!»

Η σκηνή θα πλημμυρίσει από αναμνήσεις και ενέργεια όταν οι Lordi θα υπενθυμίσουν τη ροκ επανάσταση του 2006, ενώ η Ruslana αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τo νικητήριο Wild Dances, το 2004.  

Το 2004 στην Κωνσταντινούπολη η Ruslana με το Wild dances... έκλεψε τη νίκη από τον Σάκη Ρουβά και το Shake it!

Λίγα 24ωρα πριν τον τελικό, η τραγουδίστρια από την Ουκρανία συνάντησε τα γνωστά σε όλους μας «Τέρατα», τους Φινλανδούς Lordi, και φωτογραφήθηκαν μαζί. Μάλιστα, η Ruslana μπερδεύτηκε από τις πολλές πρόβες, λέγοντας ότι θα εμφανιστούν... απόψε! Στη συνέχεια το διόρθωσε κι είπε «αύριο!».

Eurovision 2026: Δείτε όσα έγιναν στη συνάντηση της Ruslana με τα «Τέρατα»!

Με τις προσδοκίες να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων ετών, η ελληνική αποστολή εισέρχεται στην τελική ευθεία με τον αέρα του φαβορί. Η βραδιά του Σαββάτου δεν αποτελεί μόνο ένα ραντεβού με την ιστορία του θεσμού, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει ξανά, διεκδικώντας το χρυσό τρόπαιο σε μια διοργάνωση που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις δέκα το βράδυ, σε μια στιγμή που η καρδιά της μουσικής Ευρώπης θα χτυπά σε ελληνικούς ρυθμούς.

Οι Lordi κέρδισαν την Eurovision επί ελληνικού εδάφους το 2006

Βίντεο: Αντωνία Παπαδοπούλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
 |
LORDI
 |
RUSLANA
 |
WILD DANCES
 |
HARD ROCK HALLELUJAH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top