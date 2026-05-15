Eurovision 2026: Τα κλάματα, τα ουρλιαχτά και όσα έγιναν στα παρασκήνια

Το star.gr και η Αθανασία Βογιάρη μεταδίδουν από τη Βιέννη

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πρώτη Δημοσίευση: 15.05.26, 13:30
Η Αθανασία Βογιάρη σχολιάζει τη Εurovision και την εμφάνιση του Akyla με τον δημοσιογράφο Θάνο Παπαχάμο / Bίντεο: star.gr

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθανασία Βογιάρη μεταφέρει το παρασκήνιο του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026, με συναισθηματικές αντιδράσεις από καλλιτέχνες.
  • Η εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου, Eva Marija, δεν προκρίθηκε στον τελικό, ενώ η Αυστραλία με την Delta Goodrem απέσπασε θετικά σχόλια.
  • Η Τσεχία ήταν η τελευταία χώρα που προκρίθηκε στον τελικό, με ενθουσιώδεις αντιδράσεις από το κοινό.
  • Ο Akylas, εκπρόσωπος της Ελλάδας, παρακολουθεί από το ξενοδοχείο και είναι αισιόδοξος για την εμφάνιση του στο Wiener Stadthalle.
  • Ο δημοσιογράφος Θάνος Παπαχάμος επισημαίνει την ικανοποίηση της ελληνικής αποστολής ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

H Αθανασία Βογιάρη, απεσταλμένη του star.gr μεταφέρει όλο το παρασκήνιο έπειτα την ολοκλήρωση του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2026. Χαρά, χειροκροτήματα, αλλά και απογοήτευση για εκείνους που δεν κατάφερεαν να προκριθούν στον τελικό του μουσικού διαγωνισμού, ήταν τα κύρια χαρακτηριαστικά της χθεσινής βραδιάς. 

H εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου, Eva Marija, ερμήνευσε το τραγούδι «Mother Nature», όμως παρόλη την αξιόλογη εμφάνισή της δεν κατάφερε να βρεθεί στην τελική δεκάδα του Β' προκριματικού. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εκείνη εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένη και με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε από το κοινό να στηρίξει τους φίλους της στον αυριανό τελικό της Εurovision.

Η εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου συγκινημένη μετά τον Β΄ Ημιτελικό της Eurovision/Βίντεο star.gr

H αποστολή της Αυστραλίας με εκπρόσωπο τη 41χρονη Delta Goodrem, η οποία πραγματοποίησε μία ξεσηκωτική εμφάνιση στον Β' Ημιτελικό, κατάφερε να αποσπάσει διθυραμβικά σχόλια με την ερμηνεία της στο τραγούδι «Eclipse», το οποίο μιλά για τα αστέρια, το φως του φεγγαριού και τους «πλανήτες που ευθυγραμμίζονται». Η Delta Goodrem, κρατώντας τη σημαία της χώρας της, έδειξε τη συγκίνησή της για την πρόκριση της Αυστραλίας στον μεγάλο τελικό, παρόλα αυτά δε θέλησε να κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους.  

Η Delta από την Αυστραλία πανηγυρίζει μετά την πρόκρισή της στον τελικό της Eurovision / Βίντεο star.gr 

Η ανυπομονησία στο χώρο του press room όσον αφορά στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είχε χτυπήσει... κόκκινο, ενώ η αντίδραση για κάθε αποστολή που κατάφερνε να περάσει στον τελικό, ήταν άκρως υποστηρικτική, με τους δημοσιογράφους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Τελευταία χώρα που κατάφερε να πάρει το «χρυσό» εισιτήριο ήταν η Τσεχία. 

Οι αντιδράσεις των Ελλήνων δημοσιογράφων στο άκουσμα των αποτελεσμάτων του Β' Ημιτελικού / Βίντεο star.gr

Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών στο άκουσμα της χώρα που αντιπροσωπεύουν, ήταν αποκαλυπτική, ενώ λίγο αργότερα έγινε η κλήρωση, με την οποία διαμορφώθηκε η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2026!

O Akylas, ο οποίος παρακολούθησε τον Β' Ημιτελικό από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, αφού το «Ferto» είναι ήδη στον τελικό, έπειτα από την πρόκριση της Ελλάδας στο Α' Ημιτελικό που διεξήχθη την Τρίτη 12 Μαίου, περιμένει με αγωνία την εμφάνισή του στo Wiener Stadthalle.

Η Αθανασία Βογιάρη, συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Θάνο Παπαχάμο για το ατύχημα του Akyla, καθώς και για τη θέση που πιστεύει ότι θα καταφέρει να πάρει το «Ferto» στον τελικό της Εurovision.

«Να μην αγχωθείτε καθόλου για τον τραυματισμό του Αkyla.. Είναι μια χαρά και ευτυχώς υπάρχουν αυτές οι μέρες πριν από τον τελικό, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να πάρουμε όλες τις δυνάμεις μας και να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί το Σάββατο, όπως και θα είμαστε», δήλωσε στο star.gr ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της ΕΡΤ. 

Ενώ για τα τελικά αποτελέσματα, ο Θάνος Παπαχάμος σχολίασε: «Είμαστε ικανοποιημένοι ήδη, ακόμη εάν τελειώνε και σήμερα αυτό το ταξίδι».

Ο Akylas, όπως μας είπε, δε νιώθει καμία πίεση με τις υψηλές προσδοκίες του κόσμου. Η πρώτη θέση είναι -φυσικά- επιθυμητή, αλλά από εκεί και πέρα, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, η ελληνική αποστολή είναι ευχαριστημένη, καθώς όλοι στη Βιέννη έχουν μάθει το «Ferto»! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαβάστε περισσότερα:
