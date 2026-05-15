Οδεύουμε προς τον πολυαναμενόμενο τελικό του 70ού διαγωνισμού της Εurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα μάθουμε τον μεγάλο νικητή!

Το star.gr βρίσκεται στο Wiener Stadthalle και μεταδίδει όλο τo παρασκήνιο γύρω από τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο Ημιτελικών, τα τραγούδια που προκρίθηκαν και που θα απολαύσουμε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου είναι:

Εurovision 2026: Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό

Από τον Α' Ημιτελικό προκρίθηκαν στο μεγάλο τελικό της Εurovision οι εξής χώρες:

Ελλάδα – Akylas, με το τραγούδι «Ferto»

Φινλανδία – Linda Lampenius & Pete Parkkonen, με το τραγούδι «Liekinheitin»



Βέλγιο – Essyla, με το τραγούδι «Dancing on the Ice»



Σουηδία – Felicia, με το τραγούδι «My System»



Μολδαβία – Satoshi, με το τραγούδι «Viva, Moldova!»



Ισραήλ – Noam Bettan, με το τραγούδι «Michelle»



Σερβία – Lavina, με το τραγούδι «Kraj Mene»



Κροατία – Lelek, με το τραγούδι «Andromeda»



Λιθουανία – Lion Ceccah, με το τραγούδι «Sólo Quiero Más»



Πολωνία – Alicja, με το τραγούδι «Pray»





Από τον Β' Ημιτελικό προκρίθηκαν οι εξής αποστολές για τον τελικό της Eurovision:

Βουλγαρία - Dara, με το τραγούδι «Bangaranga»

Ρουμανία - Alexandra Căpitănescu, με το τραγουδι «Choke Me»

Τσεχία - Daniel Zizka, με το τραγούδι «Crossroads»

Κύπρος - Antigoni, με το τραγούδι «Jalla»

Δανία - Søren Torpegaard Lund, με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem»

Αυστραλία - Delta Goodrem, με το τραγούδι «Eclipse»

Ουκρανία - Leléka, με το τραγούδι «Ridnym»

Αλβανία - Alis, με το τραγούδι «Nân»

Μάλτα - Aidan, με το τραγούδι «Bella»

Νορβηγία - Jonas Lovv, με το τραγούδι «Ya Ya Ya»

Τέλος, την τελική 25άδα συμπληρώνουν οι χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στον τελικό της Eurovision 2026, δηλαδή, οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία (λόγω της σημαντικής οικονομικής τους συνεισφοράς στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ενώ η Αυστρία, ως περσινή νικήτρια χώρα, βρίσκεται και εκείνη απευθείας στον τελικό:

Γαλλία - Monroe, με το τραγούδι «Regarde!»

Γερμανία - Sarah Engels, με το τραγούδι «Fire»

Ηνωμένο Βασίλειο - Look Mum No Computer, με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei»

Ιταλία - Sal Da Vinci, με το τραγούδι «Per Sempre Sì»

Αυστρία - Cosmó, με το τραγούδι «Tanzschein»