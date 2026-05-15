Eurovision 2026: Τα 25 τραγούδια που θα δούμε στον φετινό τελικό!

Οι χώρες και τα τραγούδια που θα διεκδικήσουν την 1η θέση στον διαγωνισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.05.26 , 12:43 FIAT 600: Νέα έκδοση με 20.990 ευρώ και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση
15.05.26 , 12:35 Λουδίας: Βρέθηκε σορός, εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε
15.05.26 , 12:33 Skoda Epiq: Δείτε τα πρώτα σκίτσα
15.05.26 , 12:25 Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου από το νοσοκομείο - Φεύγει για Μαϊάμι
15.05.26 , 12:19 1% Club - Κατερίνα Γερονικολού: «Θα έτρωγα παντόφλα στο σπίτι»
15.05.26 , 12:16 Εύκολη συνταγή για τάρτα πίτσα! - Finger food για τον τελικό Eurovision
15.05.26 , 11:50 Good Job Nicky: Η δημόσια στήριξη στην Κύπρο και η «σιωπή» για τον Akyla
15.05.26 , 11:44 Viral στιγμή στο Lingo με τον Νίκο Μουτσινά – Η λέξη που τους δυσκόλεψε
15.05.26 , 11:41 Νεκρή Βρετανίδα τουρίστρια σε πισίνα τουριστικής βίλας στη Ζάκυνθο
15.05.26 , 11:35 Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»
15.05.26 , 11:26 Stars System: Τα τέσσερα ζώδια που ευνοούνται από Άρη και Αφροδίτη
15.05.26 , 11:05 PEUGEOT: Σαρώνει στις πωλήσεις
15.05.26 , 11:03 Eurovision: Ανατροπές στα στοιχήματα – Η Αυστραλία πέρασε την Ελλάδα
15.05.26 , 11:00 Πώς να μην ξαναπάρετε κιλά ύστερα από τη δίαιτα
15.05.26 , 10:41 Μία ημέρα στο γραφείο με τη Μάρα Ζαχαρέα - Τι γίνεται πίσω από τις κάμερες
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
MasterChef: Στενεύει ο κλοιός - Μία ακόμα αποχώρηση τη Δευτέρα
Νέο look για τη Δήμητρα Στογιάννη – Η μεταμόρφωση που συζητήθηκε
Σία Κοσιώνη: Η αποκάλυψη της Σκορδά για τη συνεργασία με τον Χατζηνικολάου
Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταπέλτης η εισαγγελέας για τους Σερραίους αγρότες
Αλλαγές στον ANT1: Η αποχώρηση Λιαρέλλη, η Κοσιώνη και ο Παπαδρόσος
Στιγμές χαλάρωσης, λίγο μετά το Πρωτάθλημα της ΑΕΚ για τον Ραζβάν Μαρίν
Τελευταίο κουδούνι σήμερα για τα Λύκεια - Πότε κλείνουν Γυμνάσια & Δημοτικά
Ηλιούπολη: Η ανακοίνωση του ΚΑΤ- Η επιθυμία των γονέων της 17χρονης Μελίνας
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images
H αντίδραση των δημοσιογράφων στο στάδιο, όταν ανακοινώθηκε η τελευταία χώρα που πέρασε στον τελικό / Βίντεο: star.gr

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο τελικός της Eurovision 2026 θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη.
  • Συνολικά 25 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον τελικό, προερχόμενα από δύο ημιτελικούς και χώρες με εξασφαλισμένη θέση.
  • Ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν είναι η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Κύπρος.
  • Οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Αυστρία έχουν εξασφαλίσει θέση στον τελικό λόγω οικονομικής συνεισφοράς και νίκης.
  • Το star.gr καλύπτει το παρασκήνιο του διαγωνισμού από το Wiener Stadthalle.

Οδεύουμε προς τον πολυαναμενόμενο τελικό του 70ού διαγωνισμού της Εurovision, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα μάθουμε τον μεγάλο νικητή!

Eurovision 2026-Α' Ημιτελικός: Τα 10 τραγούδια που προκρίθηκαν στον τελικό

Το star.gr βρίσκεται στο Wiener Stadthalle και μεταδίδει όλο τo παρασκήνιο γύρω από τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision.

Έπειτα από την ολοκλήρωση των δύο Ημιτελικών, τα τραγούδια που προκρίθηκαν και που θα απολαύσουμε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου είναι:

Εurovision 2026: Τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο μεγάλο τελικό

Από τον Α' Ημιτελικό προκρίθηκαν στο μεγάλο τελικό της Εurovision οι εξής χώρες:

Ελλάδα – Akylas, με το τραγούδι «Ferto»

Φινλανδία – Linda Lampenius & Pete Parkkonen, με το τραγούδι «Liekinheitin»


Βέλγιο – Essyla, με το τραγούδι «Dancing on the Ice»


Σουηδία – Felicia, με το τραγούδι «My System»


Μολδαβία – Satoshi, με το τραγούδι «Viva, Moldova!»


Ισραήλ – Noam Bettan, με το τραγούδι «Michelle»


Σερβία – Lavina, με το τραγούδι «Kraj Mene»


Κροατία – Lelek, με το τραγούδι «Andromeda»


Λιθουανία – Lion Ceccah, με το τραγούδι «Sólo Quiero Más»


Πολωνία – Alicja, με το τραγούδι «Pray»


Από τον Β' Ημιτελικό προκρίθηκαν οι εξής αποστολές για τον τελικό της Eurovision:

Βουλγαρία - Dara, με το τραγούδι «Bangaranga»

Ρουμανία - Alexandra Căpitănescu, με το τραγουδι «Choke Me»

Τσεχία - Daniel Zizka, με το τραγούδι «Crossroads»

Κύπρος - Antigoni, με το τραγούδι «Jalla»

Δανία - Søren Torpegaard Lund, με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem»

Αυστραλία - Delta Goodrem, με το τραγούδι «Eclipse»

Ουκρανία - Leléka, με το τραγούδι «Ridnym»

Αλβανία - Alis, με το τραγούδι «Nân»

Μάλτα - Aidan, με το τραγούδι «Bella»

Νορβηγία - Jonas Lovv, με το τραγούδι «Ya Ya Ya»

Τέλος, την τελική 25άδα συμπληρώνουν οι χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στον τελικό της Eurovision 2026, δηλαδή, οι Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία (λόγω της σημαντικής οικονομικής τους συνεισφοράς στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), ενώ η Αυστρία, ως περσινή νικήτρια χώρα, βρίσκεται και εκείνη απευθείας στον τελικό:

Γαλλία - Monroe, με το τραγούδι «Regarde!»

Γερμανία - Sarah Engels, με το τραγούδι «Fire»

Ηνωμένο Βασίλειο - Look Mum No Computer, με το τραγούδι «Eins, Zwei, Drei»

Ιταλία - Sal Da Vinci, με το τραγούδι «Per Sempre Sì»

Αυστρία - Cosmó, με το τραγούδι «Tanzschein»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION
 |
EUROVISION 2026
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
 |
ΤΡΑΓΟΥΔΙ
 |
ΧΩΡΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top