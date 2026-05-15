Το Star και οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο σημείο όπου βρέθηκε σορός στον ποταμό Λουδία

Σορός εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία σήμερα το πρωί (15/5), η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές, ενώ αναμένεται η πραγματοποίηση εξετάσεων για την ταυτοποίηση της σορού.

Ποταμός Λουδίας: Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός / Αλήθειες με τη Ζήνα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ψαράδες της περιοχής είδαν τη σορό και ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση, προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 43χρονος που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία του 54χρονου στην περιοχή των Μαλγάρων, έξω από τη Θεσσαλονίκη, έγκλημα που φαίνεται να τελέστηκε με αφορμή φερόμενη κλοπή περιστεριών.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα το μεσημέρι.

Ο Βασίλης Παναγιωτίδης, βρέθηκε με την κάμερα του Star στο σημείο και μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στις Αλήθειες με τη Ζήνα.

Όπως είπε, στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής.

Η σορός εντοπίστηκε περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο κατηγορούμενοι στην υπόθεση του 54χρονου.

Αν αποδειχθεί ότι πράγματι η σορός ανήκει στον 54χρονο, τότε το στοιχείο αυτό, ενδεχομένως να απομακρύνει το σενάριο ο 44χρονος και ο 43χρονος να έδεσαν βάρος στα πόδια του θύματος πριν πετάξουν την σορό του στον ποταμό.