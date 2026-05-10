Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο άτομα ομολόγησαν ότι σκότωσαν έναν άνδρα και τον πέταξαν στον ποταμό Λουδία. ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική ερευνούν το σημείο για τον εντοπισμό της σορού.

Αυτό είναι το σημείο στον ποταμό Λουδία που υπέδειξαν οι δύο φερόμενοι ως δράστες ότι πέταξαν νεκρό τον άτυχο άνδρα.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με άνδρες της ΕΜΑΚ και δύτες της Πυροσβεστικής να αναζητούν τη σορό.

Ένας από τους θείους του θύματος έμαθε τη δυσάρεστη είδηση και ρωτούσε τους δημοσιογράφους αν τον εντόπισαν οι αρχές:

«Πολύ κρίμα όταν ένας άνθρωπος χάνεται. Τον βρήκανε; Τι έγινε εδώ;», έλεγε.

Ο καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν χθες το βράδυ σε σπίτι στην περιοχή των Μαλγάρων.

Τρεις άνδρες επισκέφθηκαν δύο Ρομά στο σπίτι τους και, για άγνωστη αιτία, ακολούθησε καυγάς.

Βγήκε όπλο και ο άτυχος άνδρας δολοφονήθηκε, καθώς πυροβολήθηκε, όπως όλα δείχνουν, με μία σφαίρα στο κεφάλι.

Η πληροφορία που «έδειξε» το έγκλημα

Οι αρχές αναζήτησαν τους δύο δράστες μετά από πληροφορία πολίτη που τους είδε να βάζουν τη σορό του άνδρα σε αυτοκίνητο.

Λίγο αργότερα τους εντόπισαν και εκείνοι ομολόγησαν όχι μόνο το έγκλημα, αλλά και ότι πέταξαν το πτώμα στο ποτάμι, στο οποίο μάλιστα έδεσαν και τούβλα.

Η περιοχή από το πρωί έχει αποκλειστεί για τις έρευνες, ενώ οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη.

Οι αρχές έχουν κάνει ήδη έρευνα στο σπίτι του εγκλήματος παρουσία εισαγγελέα και έχουν εντοπίσει έναν κάλυκα.