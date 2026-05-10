Γιορτή της Μητέρας: Το πιο ιερό πρόσωπο της ζωής μας

Γιορτή αγάπης για τις μανούλες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (10/5/2026)
Σήμερα είναι η Γιορτή της Μητέρας. Αφιερωμένη σ' όλες τις σπουδαίες ηρωίδες που δημιουργούν ζωή και καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Που στέκονται δίπλα μας στις πρώτες μας ανάσες, στα πρώτα μας βήματα, στις πτώσεις αλλά και στις νίκες. Ο Γιώργος Σαραντάκος ετοίμασε για το Star ένα ρεπορτάζ, ειδικά για εκείνες. 

Οι πιο γλυκιές ευχές για τη Γιορτή της Μητέρας

«Μητέρα σημαίνει φροντίδα, αγάπη και ελευθερία», όπως το έθεσε ένα μικρό κορίτσι, μιλώντας για αυτήν την ξεχωριστή ημέρα.

Η Γιορτή της Μητέρας, εκείνης που δεν κουράζεται ποτέ να μας αγαπά, να μας συγχωρεί, να μας περιμένει. Μια αγκαλιά και ένα λουλούδι.

Η μητέρα που εργάζεται, που φροντίζει παράλληλα και προσέχει το παιδί της.

Σήμερα 10 Μαΐου, όλοι αφιερώνουν λίγο χρόνο για να πουν ένα «ευχαριστώ», απλό αλλά βαθιά ουσιαστικό στις μαμάδες, τις γιαγιάδες, τις μητέρες της καρδιάς μας, στις γυναίκες που έγιναν φάρος αγάπης, πίστης και αφοσίωσης.

Στον Πειραιά, όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος τίμησε τη Γιορτή της Μητέρας. Μπροστά από το εμβληματικό Δημοτικό Θέατρο στήθηκε ένα κιόσκι για μικρούς και μεγάλους, για παιδάκια και μανούλες, όπου μοιράστηκαν λουλούδια, ενώ υπήρχαν και διάφορες δραστηριότητες για τα παιδιά κάθε ηλικίας. 

Την τιμητική τους είχαν και τα ανθοπωλεία. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν για ένα λουλούδι, μια αφιέρωση.

Όμως και το ΓΕΕΘΑ με ένα πολύ όμορφο βίντεο τίμησε σήμερα τη Γιορτή της Μητέρας.

Μητέρα δύο παιδιών, η Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star Channel και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου, Μάρα Ζαχαρέα, τίμησε τη σημερινή ημέρα.

«Η αγάπη της μητέρας, η αγάπη της μαμάς, δε μετριέται με τις τέλειες στιγμές. Μετριέται με την καθημερινότητα, με μια φωνή που βγαίνει από μέσα σου και λες στο παιδί σου "Είμαι εδώ για σένα πάντα"», ήταν το μήνυμά της.

