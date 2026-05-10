Μια συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν σε απομακρυσμένο νησί του νότιου Ατλαντικού οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε Βρετανό πολίτη που κρίθηκε ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

🔴British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια, στον νότιο Ατλαντικό, με τη συμμετοχή έξι αλεξιπτωτιστών, συμβούλου της RAF και νοσηλεύτριας του στρατού.

Η ομάδα μετέβη στην περιοχή με ειδική πτήση και πραγματοποίησε πτώση με αλεξίπτωτα, προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη στον ασθενή, ο οποίος είναι κάτοικος του νησιού.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια.

British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2 — Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος RAF A400M, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.