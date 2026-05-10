Μια συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν σε απομακρυσμένο νησί του νότιου Ατλαντικού οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε Βρετανό πολίτη που κρίθηκε ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού.
🔴British Army medics parachuted to the remote island of Tristan da Cunha in the South Atlantic Ocean. They went to help a British person who may have hantavirus, a serious illness. The island is very far away and has limited medical facilities, so they had to fly in and jump… pic.twitter.com/mCh6xI1NDz— War Alerts (@WarNewsGlobal) May 10, 2026
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια, στον νότιο Ατλαντικό, με τη συμμετοχή έξι αλεξιπτωτιστών, συμβούλου της RAF και νοσηλεύτριας του στρατού.
Η ομάδα μετέβη στην περιοχή με ειδική πτήση και πραγματοποίησε πτώση με αλεξίπτωτα, προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη στον ασθενή, ο οποίος είναι κάτοικος του νησιού.
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια.
🚨 When you need to get the world's most remote inhabited island fast— Jerome Starkey (@jeromestarkey) May 10, 2026
British Army medics & pathfinders jumped into Tristan da Cunha last night with emergency medical supplies to treat a suspected case of Hantavirus pic.twitter.com/AZ40xU9Fk2
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος RAF A400M, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.
