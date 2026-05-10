Εντυπωσιακή επιχείρηση Βρετανών αλεξιπτωτιστών για ύποπτο κρούσμα χανταϊού!

Έπεσαν με αλεξίπτωτα στο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια του νότιου Ατλαντικού

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν επιχείρηση για ύποπτο κρούσμα χανταϊού σε απομακρυσμένο νησί.
  • Η επιχείρηση έλαβε χώρα στο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια με τη συμμετοχή έξι αλεξιπτωτιστών και ιατρικού προσωπικού.
  • Η ομάδα χρησιμοποίησε στρατιωτικό αεροσκάφος RAF A400M και πραγματοποίησε πτώση με αλεξίπτωτα.
  • Μετέφεραν ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια στον ασθενή.
  • Η αποστολή ξεκίνησε από τη βάση RAF Brize Norton με ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.

Μια συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποίησαν σε απομακρυσμένο νησί του νότιου Ατλαντικού οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια σε Βρετανό πολίτη που κρίθηκε ως ύποπτο κρούσμα χανταϊού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο νησί Τρίσταν Ντα Κούνια, στον νότιο Ατλαντικό, με τη συμμετοχή έξι αλεξιπτωτιστών, συμβούλου της RAF και νοσηλεύτριας του στρατού.

Η ομάδα μετέβη στην περιοχή με ειδική πτήση και πραγματοποίησε πτώση με αλεξίπτωτα, προκειμένου να προσφέρει την απαραίτητη ιατρική υποστήριξη στον ασθενή, ο οποίος είναι κάτοικος του νησιού.

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που τα μέλη της αποστολής πηδούν από την ανοιχτή ράμπα στρατιωτικού αεροσκάφους, μεταφέροντας ιατρικό εξοπλισμό, φιάλες οξυγόνου και ανθρωπιστική βοήθεια.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος RAF A400M, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Brize Norton, πραγματοποιώντας ενδιάμεση στάση στο Ascension Island.

 

