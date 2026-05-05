Θρίλερ εξελίσσεται ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius με 150 επιβάτες παραμένει σε καραντίνα, μετά το ξέσπασμα χανταϊού που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τρεις επιβάτες και έχει προκαλέσει συναγερμό.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνούνται τον ελλιμενισμό του πλοίου, επικαλούμενες λόγους δημόσιας υγείας. Το πλοίο παραμένει σε ανοιχτή θάλασσα, κοντά στις ακτές, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τη διαχειρίστρια εταιρεία για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό πιθανών αεροδιακομιδών.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου / Φωτογραφία AP (Arilson Almeida)

«Θέλουμε να πάμε σπίτι μας» - Η δραματική έκκληση επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

Η καραντίνα στο πλοίο και η αβεβαιότητα δοκιμάζουν την αντοχή των επιβατών του πλοίου.

Ο Τζέικ Ρόζμαρι είναι ένας από αυτούς. Με μήνυμά του στα social media απηύθυνε έκκληση στις αρχές, ζητώντας τους να αναλάβουν δράση ώστε να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Για όσους έχουν δει τις τελευταίες ειδήσεις, ναι, βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο MV Hondius», προσθέτοντας πως δεν επιθυμούσε να πει περισσότερα «από σεβασμό προς όσους εμπλέκονται».

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα πραγματικό για όλους μας. Δεν είμαστε απλώς τίτλοι ειδήσεων. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειες, με ζωές, με ανθρώπους που μας περιμένουν πίσω στο σπίτι», πρόσθεσε, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Το μόνο που θέλουμε είναι να νιώσουμε ασφαλείς και να επιστρέψουμε σπίτι», είπε χαρακτηριστικά.

Τζέικ Ρόζμαρι / Φωτογραφία από βίντεο Reuters

Χανταϊός: Κρούσματα και νεκροί στο κρουαζιερόπλοιο

Στο πλοίο έχουν ήδη καταγραφεί τρεις θάνατοι: ενός 70χρονου Ολλανδού, της 69χρονης συζύγου του και ενός Γερμανού επιβάτη. Ο πρώτος θάνατος σημειώθηκε στις 11 Απριλίου, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς το απομονωμένο νησί Τρίστα. Η σορός του παρέμεινε επί ημέρες πάνω στο πλοίο, μέχρι να αποβιβαστεί στην Αγία Ελένη. Λίγες ημέρες αργότερα, η σύζυγός του εμφάνισε συμπτώματα και κατέληξε επίσης, με εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι είχε προσβληθεί από hantavirus.

Την ίδια ώρα, ένας Βρετανός επιβάτης που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Νότια Αφρική νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, έχοντας επίσης βρεθεί θετικός στον ιό.

Δύο ακόμα μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός και ένας Ολλανδός, εμφανίζουν σοβαρά αναπνευστικά συμπτώματα σύμφωνα με το Associated Press και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα, ενώ εξετάζεται και νέο πιθανό κρούσμα.

ΠΟΥ: «Χαμηλός ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε ανακοίνωσή του μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, ανέφερε ότι ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί», αναφέρεται.

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι ένας ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά.

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».