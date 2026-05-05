Νέος Κόσμος: 15χρονος μαχαιρώθηκε από ομάδα 10 ατόμων

Είχε βγει μια βόλτα με τους φίλους του και δέχθηκε την επίθεση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή επίθεση με μαχαίρι σε τέσσερις ανήλικους στον Νέο Κόσμο από ομάδα δέκα ατόμων.
  • Ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά με δύο χτυπήματα στην κοιλιά και στον μηρό.
  • Η επίθεση συνέβη γύρω στις 22:00 στη συμβολή λεωφόρου Βουλιαγμένης και οδού Ηλία Ηλιού.
  • Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και ήταν σε κατάσταση σοκ.
  • Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι και οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

Άγρια επίθεση με μαχαίρι από ομάδα δέκα ατόμων δέχθηκαν το βράδυ της Κυριακής τέσσερις ανήλικοι στον Νέο Κόσμο, με αποτέλεσμα ένας 15χρονος να τραυματιστεί σοβαρά. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν γύρω στις 22:00 το βράδυ στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο. Η παρέα των ανηλίκων βρισκόταν στο σημείο, τους πλησίασαν οι δέκα άγνωστοι, τους ρώτησαν από ποια περιοχή είναι και πριν προλάβουν να απαντήσουν άρχισαν να τους επιτίθενται. 

Οι ανήλικοι άρχισαν να τρέχουν για να γλιτώσουν, όμως οι δράστες τους κυνήγησαν με καδρόνια και μαχαίρια. 

Ο 15χρονος μπήκε μέσα σε κατάστημα της περιοχής για να ζητήσει βοήθεια. Είχε δεχθεί δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά και στον μηρό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Ένα άλλο παιδί από την παρέα του είχε χτυπήματα στο κεφάλι και στα πλευρά. 

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο και μετέφερε τον 15χρονο στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 15χρονος ήταν τρομοκρατημένος και σε κατάσταση σοκ, ενώ, όπως κατέθεσε στις αρχές δεν γνωρίζονταν με τους δράστες.

Λίγη ώρα αργότερα στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας ακόμα 15χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίσης επίθεση από την ίδια ομάδα ατόμων στην οδό Αρτέμωνος στο Παγκράτι. 

Οι δράστες παραμένουν άφαντοι και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.
 

