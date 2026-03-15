Ιωάννινα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου – «Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 16χρονος σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων από ομάδα συνομηλίκων του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της, όταν ξαφνικά του επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι. Όπως είπε ο ίδιος, χωρίς καμιά προειδοποίηση τον έριξαν στο έδαφος κι άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και με μπουνιές στο κεφάλι και στο σώμα.

Τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, που ο 16χρονος υπέστη ρήξη δακρυικού σωληναρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί του έκαναν 17 ράμματα και στη συνέχεια έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γεννηματά» στην Αθήνα.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες για μερικά χιλιοστά δεν έχασε την όρασή του.

«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι», είπε στο Mega και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν».

«Έλεγα “Παναγία μου, τι γίνεται” και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», είπε από την πλευρά της η μητέρα του.

Ο πατέρας του 16χρονου τόνισε πως το χτύπημα εναντίον του παιδιού του δεν ήταν τυχαίο και πως ένα τέτοιο τραύμα προκλήθηκε πιθανόν από σιδερογροθιά.

«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε "έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο". Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι. Μάλλον με σιδερογροθιά», είπε.

Ο 16χρονος, πριν από μερικούς μήνες, είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από άλλο άτομο, με το οποίο είχε δεσμό στο παρελθόν η κοπέλα του. Αυτή τη φορά είπε πως δε γνώριζε τους δράστες, ενώ οι γονείς του ζητούν να αποκαλυφθεί ο ηθικός αυτουργός. Οι αρχές εξετάζουν, αν και αυτό το περιστατικό υποκινήθηκε από την ίδια αφορμή.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας από τους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου» και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.