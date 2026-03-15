Ιωάννινα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου – «Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»

Κινδύνευσε να χάσει την όρασή του

15.03.26 , 13:14 Ισραήλ: «Fake News» ότι ο Νετανιάχου είναι νεκρός
15.03.26 , 13:13 Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
15.03.26 , 12:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που τσακώθηκε στο καμαρίνι πριν βγει στον «αέρα»
15.03.26 , 12:32 Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
15.03.26 , 12:16 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/3/2026 - 22/3/2025
15.03.26 , 12:11 «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» - Στην Ελλάδα ο εμβληματικός πίνακας
15.03.26 , 11:49 Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
15.03.26 , 11:40 Μέτρο: Άρπαξε με την απειλή όπλου αλυσίδα κι έτρεξε να διαφύγει στο τούνελ
15.03.26 , 11:15 Με αυτούς «δένει» την άμυνά του - Οι δύο βασικοί Έλληνες που θέλει ο ΠΑΟ!
15.03.26 , 11:13 Τροχαίο Βούλα: Το διπλό δράμα πίσω από την τραγωδία
15.03.26 , 10:49 Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
15.03.26 , 10:18 Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του του 20χρονου - Αναζητούνται οι φίλοι του
15.03.26 , 10:18 TractioN: Ένα μοντέλο με... διαστημική παραγωγή στη σημερινή εκπομπή!
15.03.26 , 09:35 Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε κανά δυο φορές το νησί Χαργκ για πλάκα»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Διάβαζε στο σκοτάδι με τα ποντίκια, αλλά κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
Άρης Σερβετάλης: Βόλτα στην Αθήνα με total black outfit και καπέλο
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας 16χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα συνομηλίκων του στα Ιωάννινα ενώ περίμενε την κοπέλα του.
  • Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένης ρήξης δακρυικού σωληναρίου και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.
  • Η μητέρα του 16χρονου εξέφρασε την αγωνία της για την ασφάλεια του παιδιού της, ενώ ο πατέρας υποστήριξε ότι η επίθεση δεν ήταν τυχαία.
  • Ένας από τους δράστες έχει συλληφθεί και φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», με δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη.
  • Οι αρχές ερευνούν αν η επίθεση σχετίζεται με προηγούμενο περιστατικό.

Άγρια επίθεση δέχθηκε ένας 16χρονος σε κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων από ομάδα συνομηλίκων του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος περίμενε την κοπέλα του κοντά στο σπίτι της, όταν ξαφνικά του επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι. Όπως είπε ο ίδιος, χωρίς καμιά προειδοποίηση τον έριξαν στο έδαφος κι άρχισαν να τον χτυπούν με κλωτσιές και με μπουνιές στο κεφάλι και στο σώμα. 

Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο

Τα χτυπήματα ήταν τόσο σφοδρά, που ο 16χρονος υπέστη ρήξη δακρυικού σωληναρίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί του έκαναν 17 ράμματα και στη συνέχεια έκριναν επιβεβλημένη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο «Γεννηματά» στην Αθήνα. 

Ο 16χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και σύμφωνα με πληροφορίες για μερικά χιλιοστά δεν έχασε την όρασή του. 

Λαύριο: Άγρια συμπλοκή μαθητών με μαχαίρια έξω από ΕΠΑΛ

«Ήμουν τυχερός γιατί πήγα να χάσω την όρασή μου. Με έσπρωξαν, έπεσα κάτω και με χτύπησαν στο μάτι», είπε στο Mega και πρόσθεσε: «Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνη την στιγμή τι γινόταν».

«Έλεγα “Παναγία μου, τι γίνεται” και δεν ήξερα ότι θα συμβεί και σε εμάς αυτό. Εμένα το παιδί μου πήγε μία βόλτα και κινδύνευσε να χάσει την όρασή του», είπε από την πλευρά της η μητέρα του.

Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με μαχαιρώματα

Ο πατέρας του 16χρονου τόνισε πως το χτύπημα εναντίον του παιδιού του δεν ήταν τυχαίο και πως ένα τέτοιο τραύμα προκλήθηκε πιθανόν από σιδερογροθιά. 

«Το παιδί που τον χτύπησε πήγε στο σχολείο την άλλη μέρα και έλεγε "έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν, ήθελα να τον χτυπήσω κι άλλο". Η ζημιά που έγινε στο μάτι δεν γίνεται με γυμνό χέρι. Μάλλον με σιδερογροθιά», είπε.

Έφηβες Χτυπούν Χωρίς Έλεος Συνομήλική Τους - Βίντεο Ντοκουμέντο

Ο 16χρονος, πριν από μερικούς μήνες, είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από άλλο άτομο, με το οποίο είχε δεσμό στο παρελθόν η κοπέλα του. Αυτή τη φορά είπε πως δε γνώριζε τους δράστες, ενώ οι γονείς του ζητούν να αποκαλυφθεί ο ηθικός αυτουργός. Οι αρχές εξετάζουν, αν και αυτό το περιστατικό υποκινήθηκε από την ίδια αφορμή. 

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας από τους δράστες, ο οποίος φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου» και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. 

