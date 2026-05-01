Η Πρωτομαγιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς συμπίπτει με μια πολύ προσωπική και συγκινητική στιγμή της ζωής της: τη γέννηση της κόρης της, Νάγιας, πριν από 13 χρόνια.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (1/5), θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή της, κάνοντας αυθόρμητες και αυθεντικές δηλώσεις στον αέρα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής: «Καλό μήνα, καλώς ήρθατε! Η Πρωτομαγιά είναι εδώ, είναι γεγονός, τη γιορτάζουμε με τα στεφανάκια μας, με καλή διάθεση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για μένα αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί σαν σήμερα, 13 χρόνια πριν, το 2013, έγινα για πρώτη φορά μανούλα».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην κόρη της, λέγοντας: «Η Νάγια έχει γενέθλια σήμερα. Να ’μαστε καλά, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας. Και είναι γεγονός ότι αυτό το πρώτο μας παιδάκι ήταν δυναμικό, όπως ορίζει η μέρα της Πρωτομαγιάς, και φάνηκε και από τον τρόπο που υπάρχει στη ζωή μας και μεγαλώνει».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένεια και τη μητρότητα, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στη ζωή της.

Μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τη Νάγια, που είναι και η πρωτότοκη κόρη τους, γεννημένη το 2013, τη Μαίρη, που γεννήθηκε το 2014 και τον Γιάννη, που ήρθε στον κόσμο το 2018.

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές με αγάπη στα παιδιά της μέσα από συνεντεύξεις και την εκπομπή Happy Day, τονίζοντας ότι η μητρότητα έχει αλλάξει τις προτεραιότητές της και αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προσπαθεί να περνά ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της και να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή. Έχει δηλώσει ότι για εκείνη το σημαντικότερο είναι να μεγαλώνει τα παιδιά της με αξίες, αγάπη και σταθερότητα.