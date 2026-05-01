Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Σαν σήμερα έγινα για πρώτη φορά μανούλα»

Οι on air ευχές στην κόρη της, Νάγια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.05.26 , 13:14 Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις και πορείες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
01.05.26 , 13:02 Μπακς: Επίσημα νέος προπονητής ο Τέιλορ Τζένκινς
01.05.26 , 12:55 Οι Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
01.05.26 , 12:41 Μιχαλοπούλου: «Πάντα ήθελα να γίνω νέα μαμά, να μεγαλώνω μαζί με το παιδί»
01.05.26 , 12:26 VW Caravelle: Γιατί είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αγοράσετε
01.05.26 , 12:22 Κόρη 89χρονου: «Με κλείδωνε στο σπίτι» κι έλεγε για «δαίμονες»
01.05.26 , 12:00 Δες πώς θα σταματήσεις να «μισείς» το πρωινό ξύπνημα
01.05.26 , 11:15 Βασιλειάδη: «Είμαι τρελή από ζήλεια. 'Εχω τους κωδικούς στα social media»
01.05.26 , 11:07 Κηδεία 13χρονου Ηλεία: «Θα σε πάω στο τελευταίο σου ταξίδι αγάπη μου»
01.05.26 , 10:33 Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Σαν σήμερα έγινα για πρώτη φορά μανούλα»
01.05.26 , 09:53 Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλο 5χρονου σε πόρτα νηπιαγωγείου
01.05.26 , 09:48 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
01.05.26 , 09:40 Τρεχάτε Ποδαράκια μου (Ozzy): Δείτε online την ταινία έως 8/5
01.05.26 , 09:17 Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία & τρολεϊ- Απεργία σε μετρό & ΗΣΑΠ
01.05.26 , 09:03 Πρωτομαγιά: Γιατί φτιάχνουμε μαγιάτικο στεφάνι - Τι συμβολίζει
Φάνης Μπότσης: Ποιος είναι ο σύντροφος & μελλοντικός σύζυγος της Δ. Μπάρκα
MasterChef 2026: Είχε τη χειρότερη προσπάθεια κι αποχώρησε!
Συντάξεις Ιουνίου: Νωρίτερα θα πληρωθούν πάλι οι συνταξιούχοι
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα
Φωτιά Ίλιον: Γνωστός στις αρχές ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που κάηκε
Λιάγκας - Αντωνά στο πάρτι γενεθλίων του Νίκου Γεωργιάδη- Ποιοι ήταν εκεί;
«Τη Βίσση την αγαπώ. Ήταν κοινή απόφαση να χωρίσουμε επαγγελματικά»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή γιορτάζει σήμερα την 13η επέτειο της γέννησης της κόρης της, Νάγιας.
  • Στην εκπομπή της "Happy Day" μοιράστηκε τη χαρά της και την σημασία της ημέρας.
  • Η Νάγια είναι το πρώτο παιδί της, ακολουθούν η Μαίρη (2014) και ο Γιάννης (2018).
  • Η Τσιμτσιλή τονίζει τη σημασία της μητρότητας και της οικογένειας στην καθημερινότητά της.
  • Προσπαθεί να ισορροπήσει επαγγελματικές υποχρεώσεις και ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της.

Η Πρωτομαγιά έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, καθώς συμπίπτει με μια πολύ προσωπική και συγκινητική στιγμή της ζωής της: τη γέννηση της κόρης της, Νάγιας, πριν από 13 χρόνια.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής (1/5), θέλησε να μοιραστεί δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή της, κάνοντας αυθόρμητες και αυθεντικές δηλώσεις στον αέρα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η elegant εμφάνιση με διαχρονικό black & white σύνολο

Όπως είπε χαρακτηριστικά στην έναρξη της εκπομπής: «Καλό μήνα, καλώς ήρθατε! Η Πρωτομαγιά είναι εδώ, είναι γεγονός, τη γιορτάζουμε με τα στεφανάκια μας, με καλή διάθεση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι για μένα αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική, γιατί σαν σήμερα, 13 χρόνια πριν, το 2013, έγινα για πρώτη φορά μανούλα».

 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε με τρυφερότητα στην κόρη της, λέγοντας: «Η Νάγια έχει γενέθλια σήμερα. Να ’μαστε καλά, να χαιρόμαστε τα παιδάκια μας. Και είναι γεγονός ότι αυτό το πρώτο μας παιδάκι ήταν δυναμικό, όπως ορίζει η μέρα της Πρωτομαγιάς, και φάνηκε και από τον τρόπο που υπάρχει στη ζωή μας και μεγαλώνει».

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην οικογένεια και τη μητρότητα, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στη ζωή της.

 

Μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Τη Νάγια, που είναι και η πρωτότοκη κόρη τους, γεννημένη το 2013, τη Μαίρη, που γεννήθηκε το 2014 και τον  Γιάννη, που ήρθε στον κόσμο το 2018.

Η ίδια έχει αναφερθεί πολλές φορές με αγάπη στα παιδιά της μέσα από συνεντεύξεις και την εκπομπή Happy Day, τονίζοντας ότι η μητρότητα έχει αλλάξει τις προτεραιότητές της και αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Παρά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, προσπαθεί να περνά ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της και να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική ζωή. Έχει δηλώσει ότι για εκείνη το σημαντικότερο είναι να μεγαλώνει τα παιδιά της με αξίες, αγάπη και σταθερότητα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
HAPPY DAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top