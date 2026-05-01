Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία & τρολεϊ- Απεργία σε μετρό & ΗΣΑΠ

Απεργιακές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.05.26 , 09:17
Περισσότερα

VIDEOS

LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Πρωτομαγιά: Απεργία σε πλοία, λιμάνια, μετρό & τραμ - Στάσεις εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ/ βίντεο Κοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προγραμματισμένες συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά στο Σύνταγμα και την πλατεία Κλαυθμώνος.
  • Απεργία 24 ωρών σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, με ακινητοποίηση όλου του σιδηροδρομικού δικτύου.
  • Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια λόγω 24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.
  • Λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργούν από 09:00 έως 21:00 με στάσεις εργασίας.
  • Κανονικά θα κυκλοφορούν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Περιορισμένα δρομολόγια στα ΜΜΜ και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας είναι προγραμματισμένα για σήμερα, στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, 

  • το ΠΑΜΕ έχει προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10:30 π.μ
  • Η ΑΔΕΔΥ- ΓΣΕΕ μαζί με κάποιες άλλες οργανώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ

MMM: Χειρόφρενο σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ- Δεμένα τα πλοία

Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Τέλος, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει κηρύξει 24ωρη απεργία κι έτσι τα πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 - 21:00.

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 09:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
 |
ΜΜΜ
 |
ΑΠΕΡΓΙΑ
 |
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top