Περιορισμένα δρομολόγια στα ΜΜΜ και συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας είναι προγραμματισμένα για σήμερα, στο πλαίσιο των απεργιακών κινητοποιήσεων για την Εργατική Πρωτομαγιά.
Ειδικότερα,
- το ΠΑΜΕ έχει προγραμματισμένη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10:30 π.μ
- Η ΑΔΕΔΥ- ΓΣΕΕ μαζί με κάποιες άλλες οργανώσεις στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 π.μ
MMM: Χειρόφρενο σε μετρό, ηλεκτρικό, τραμ- Δεμένα τα πλοία
Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς. Οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αποφάσισαν 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.
Ακινητοποιημένο θα είναι και όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.
Τέλος, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει κηρύξει 24ωρη απεργία κι έτσι τα πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια, καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ
Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 09:00 - 21:00.
Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 09:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).
Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.
