LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης

Στην εκπομπή LEADERS στις 16.2.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και οικονομολόγος Γιώργος Ατσαλάκης αναλύει τα οικονομικά της Τουρκίας και εξηγεί γιατί, παρά τη ρητορική της Άγκυρας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτοκρατορία. Παράλληλα, εξηγεί γιατί η Δύση βρίσκεται σε παρακμή, πώς οι ΗΠΑ αποτραβιούνται από την Ευρώπη και πόσο θα επηρεάσουν τα οικονομικά του Ιράν την επόμενη μέρα από μια πιθανή αλλαγή καθεστώτος.

Ο Συντάκτης Διεθνών Ειδήσεων του Star, Κωστής Βέιμος, «φωτίζει» το παρασκήνιο της κλιμακούμενης έντασης ΗΠΑ – Ιράν – Ισραήλ και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις.