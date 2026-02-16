LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης

«Η Τουρκία δεν είναι μεγάλη δύναμη»

16.02.26 , 21:00 LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Με μια ματιά - by STAR AI
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Ατσαλάκης αναλύει την οικονομία της Τουρκίας και την αδυναμία της να γίνει αυτοκρατορία.
  • Εξηγεί την παρακμή της Δύσης και την απομάκρυνση των ΗΠΑ από την Ευρώπη.
  • Συζητά την πιθανή επίδραση των οικονομικών του Ιράν μετά από ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος.
  • Ο Κωστής Βέιμος αναλύει την κλιμακούμενη ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Ισραήλ και τις γεωπολιτικές συνέπειες.

Στην εκπομπή LEADERS στις 16.2.2026 με τον Ηλία Παπανικολάου, ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και οικονομολόγος Γιώργος Ατσαλάκης αναλύει τα οικονομικά της Τουρκίας και εξηγεί γιατί, παρά τη ρητορική της Άγκυρας, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτοκρατορία. Παράλληλα, εξηγεί γιατί η Δύση βρίσκεται σε παρακμή, πώς οι ΗΠΑ αποτραβιούνται από την Ευρώπη και πόσο θα επηρεάσουν τα οικονομικά του Ιράν την επόμενη μέρα από μια πιθανή αλλαγή καθεστώτος.

LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης

Ο Συντάκτης Διεθνών Ειδήσεων του Star, Κωστής Βέιμος, «φωτίζει» το παρασκήνιο της κλιμακούμενης έντασης ΗΠΑ – Ιράν – Ισραήλ και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
 |
LEADERS
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΗΠΑ
