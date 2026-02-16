Καισαριανή: Ο συλλέκτης μιλά στο Star για τις φωτογραφίες των αντιστασιακών

Ρεπορτάζ του Σπύρου Λάμπρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star για τις ιστορικές φωτογραφίες ντοκουμέντα των 200 ηρώων της Καισαριανής

Ξεκίνησε η ταυτοποίηση των 200 αντιστασιακών που εμφανίζονται σε φωτογραφίες–ντοκουμέντα, λίγο πριν από την εκτέλεσή τους την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή. Τα πολεμικά κειμήλια βρέθηκαν να πωλούνται στο eBay, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις. Αυτό ανάγκασε τον συλλέκτη που οργάνωσε τη δημοπρασία να σταματήσει κάθε ενέργεια και να συζητά με την ελληνική κυβέρνηση για το μέλλον του ιστορικού υλικού.

Ο συλλέκτης ονομάζεται Τιμ Ντε Κρένε, είναι από τη Γάνδη και είναι επαγγελματίας. Αυτό σημαίνει ότι γνώριζε πως απαγορεύεται η πώληση των συγκεκριμένων φωτογραφιών, καθώς πρόκειται για πολεμικά κειμήλια. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη και θα μπορούσε να κινήσει διαδικασίες από τις βελγικές αρχές.

«Δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πώληση και παραμένω ανοιχτός σε εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κυβερνητικές αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού. Η απόφαση για το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες θα βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να τη λάβω προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο Star.

Ο συλλέκτης διατηρούσε σελίδα και στο Facebook, όπου πουλούσε διάφορα αντικείμενα, ενώ τώρα επέλεξε το e-Bay για να διαθέσει τα συγκεκριμένα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Παραμένει άγνωστο πώς βρέθηκαν στην κατοχή του. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι ανήκαν στο προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, που υπηρέτησε στη Μαλακάσα.

Καισαριανή: Ξεκίνησε η ταυτοποίηση των ηρώων

Οι ήρωες της Καισαριανής, οι μελλοθάνατοι που εμφανίζονται στις φωτογραφίες του eBay λίγο πριν εκτελεστούν, ξανασυστήνονται μετά τη «δημοπρασία της ντροπής».

Ο άντρας με το λευκό πουκάμισο, που κοιτά αγέρωχος τον φακό πριν τον θερίσουν οι ναζί, είναι ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης. Γεννήθηκε το 1914 στον Πλατανιά Χανίων Κρήτης. Ήταν γεωργός και κτηνοτρόφος.

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης ήταν πολύ καλός μαθητής. Από μικρός έγινε γνωστός για την αντιστασιακή του δράση. Τιμωρήθηκε με φυλάκιση για τους αγώνες και τις ιδέες του: πρώτα στα Χανιά, μετά στην Αθήνα και τελικά οδηγήθηκε στο στρατόπεδο των Ιταλών στη Λάρισα. Εκεί ανέλαβε μάγειρας και βοηθούσε κυρίως νέους, δίνοντάς τους περισσότερο φαγητό. Είχε δύο κόρες και το όνομά του δόθηκε σε δρόμο στα Χανιά.

Ο δεύτερος που έχει ταυτοποιηθεί είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, καταγόταν από τον Πόντο. Οικοδόμος, αγωνιστής, πρόσφυγας.

Φυλακίστηκε, εξορίστηκε, συνελήφθη για τις ιδέες του, αλλά δε λύγισε ποτέ. Όπως και στην τελευταία του στιγμή, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες: στάθηκε με ψηλά το κεφάλι και φόρεσε το καλό του κοστούμι για να υποδεχτεί τον θάνατο.

Kαισαριανή: Έλληνες εμπειρογνώμονες στη Γάνδη

Το Υπουργείο Πολιτισμού στέλνει εμπειρογνώμονες στη Γάνδη για να συναντήσουν τον συλλέκτη και να εξετάσουν τη γνησιότητα των ιστορικών ντοκουμέντων. Αν είναι γνήσια, θα αγοραστούν και θα εκτεθούν στη Βουλή.

«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες», δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

