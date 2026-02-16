Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Στιλάτες και ευδιάθετες στο κέντρο της ΑΘήνας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Επιστρέφει τηλεοπτικά με το «Κάτι ψήνεται» ή με το «My Style Rocks»; / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και η αδερφή της, Κατερίνα, έκαναν shopping therapy στο κέντρο της Αθήνας.
  • Η Κωνσταντίνα φορούσε flared τζιν, λευκό πουλόβερ, ταμπά δερμάτινο παλτό και Chanel τσάντα.
  • Η Κατερίνα επέλεξε μαύρο παντελόνι, γκρι παλτό και sneakers.
  • Οι αδερφές είναι πολύ δεμένες και συχνά κάνουν κοινές εξόδους.
  • Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη, στήριξη και βαθιά αγάπη.

Για shopping therapy στο κέντρο της Αθήνας πήγαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα Σπυροπούλου και ο φωτογραφικός φακός τις «τσάκωσε» όσο περπατούσαν ευδιάθετες.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel

Οι δυο γυναίκες τράβηξαν τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές, με τη γνωστή παρουσιάστρια να επιλέγει για τη βόλτα τους ένα flared τζιν παντελόνι, με λευκό πουλόβερ, ταμπά δερμάτινο παλτό και φυσικά, το αγαπημένο της αξεσουάρ: μία Chanel τσάντα.

Η μελαχρινή Κατερίνα φορούσε μαύρο παντελόνι και μπλουζάκι, συνδυασμένα με γκρι παλτό και sneakers. Αν και διαφορετικές εμφανισιακά, και οι δύο αδερφές αγαπούν τη μόδα και έχουν φινέτσα, στιλ και «αέρα».

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας

Πέρα όμως από τις ενδυματολογικές επιλογές, αυτό που ξεχωρίζει είναι η σχέση τους. Οι αδερφές Σπυροπούλου είναι πολύ δεμένες και αγαπημένες και συχνά τις βλέπουμε σε κοινές εξόδους. Μάλιστα, όσοι τις γνωρίζουν κάνουν λόγο για μία σχέση γεμάτη εμπιστοσύνη, στήριξη και βαθιά αγάπη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα/ ndp

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

