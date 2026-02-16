Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα

Για shopping therapy στο κέντρο της Αθήνας πήγαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα Σπυροπούλου και ο φωτογραφικός φακός τις «τσάκωσε» όσο περπατούσαν ευδιάθετες.
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τo total black look της με παλτό Chanel
Οι δυο γυναίκες τράβηξαν τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές, με τη γνωστή παρουσιάστρια να επιλέγει για τη βόλτα τους ένα flared τζιν παντελόνι, με λευκό πουλόβερ, ταμπά δερμάτινο παλτό και φυσικά, το αγαπημένο της αξεσουάρ: μία Chanel τσάντα.
Η μελαχρινή Κατερίνα φορούσε μαύρο παντελόνι και μπλουζάκι, συνδυασμένα με γκρι παλτό και sneakers. Αν και διαφορετικές εμφανισιακά, και οι δύο αδερφές αγαπούν τη μόδα και έχουν φινέτσα, στιλ και «αέρα».
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Πέρα όμως από τις ενδυματολογικές επιλογές, αυτό που ξεχωρίζει είναι η σχέση τους. Οι αδερφές Σπυροπούλου είναι πολύ δεμένες και αγαπημένες και συχνά τις βλέπουμε σε κοινές εξόδους. Μάλιστα, όσοι τις γνωρίζουν κάνουν λόγο για μία σχέση γεμάτη εμπιστοσύνη, στήριξη και βαθιά αγάπη.
Δείτε τις φωτογραφίες:
