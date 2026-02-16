Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Επιστρέφει τηλεοπτικά με το «Κάτι ψήνεται» ή με το «My Style Rocks»; / Βίντεο: Breakfast@star

Για shopping therapy στο κέντρο της Αθήνας πήγαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα Σπυροπούλου και ο φωτογραφικός φακός τις «τσάκωσε» όσο περπατούσαν ευδιάθετες.

Οι δυο γυναίκες τράβηξαν τα βλέμματα με τις στιλιστικές τους επιλογές, με τη γνωστή παρουσιάστρια να επιλέγει για τη βόλτα τους ένα flared τζιν παντελόνι, με λευκό πουλόβερ, ταμπά δερμάτινο παλτό και φυσικά, το αγαπημένο της αξεσουάρ: μία Chanel τσάντα.

Η μελαχρινή Κατερίνα φορούσε μαύρο παντελόνι και μπλουζάκι, συνδυασμένα με γκρι παλτό και sneakers. Αν και διαφορετικές εμφανισιακά, και οι δύο αδερφές αγαπούν τη μόδα και έχουν φινέτσα, στιλ και «αέρα».

Πέρα όμως από τις ενδυματολογικές επιλογές, αυτό που ξεχωρίζει είναι η σχέση τους. Οι αδερφές Σπυροπούλου είναι πολύ δεμένες και αγαπημένες και συχνά τις βλέπουμε σε κοινές εξόδους. Μάλιστα, όσοι τις γνωρίζουν κάνουν λόγο για μία σχέση γεμάτη εμπιστοσύνη, στήριξη και βαθιά αγάπη.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Shopping therapy με την αδερφή της, Κατερίνα/ ndp