Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας

H Kωνσταντίνα Σπυροπούλου βγήκε βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε με ένα υπέροχο casual look, ιδανικό για βόλτες και δουλειές στην πόλη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, πάντα με προσοχή στη λεπτομέρεια και χωρίς υπερβολές, επέλεξε για την έξοδό της ένα σικ μακρύ γκρι παλτό, το οποίο συνδύασε με ένα φούτερ σε μπλε αποχρώσεις, δίνοντας στο look της μία κομψή και χειμωνιάτικη εικόνα. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα σκούρο παντελόνι σε πιο κλασική γραμμή και λευκά μποτάκια, τα οποία έδωσαν μία πιο φωτεινή και σύγχρονη πινελιά.

Όσον αφορά στα αξεσουάρ, στο σύνολο της παρουσιάστριας ξεχώρισε η πετρόλ δερμάτινη τσάντα, η οποία έδωσε ιδιαίτερο χρώμα στο outfit της, ενώ τα γυαλιά ηλίου και τα διακριτικά κοσμήματα κράτησαν το ύφος προσεγμένο και σε χαμηλούς τόνους.

Δείτε φωτογραφίες της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου:

Φωτογραφίες: NDP

Όσον αφορά στο τηλεοπτικό comeback της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, πριν από λίγες ημέρες είχε μιλήσει στον δημοσιογράφο Πάνο Παπαδόπουλο και την κάμερα του Breakfast@star για τη φημολογούμενη επιστροφή του «My Style Rocks» και του «Κάτι Ξαναψήνεται», λέγοντας με νόημα: «Τι να σου πω, θα επιστρέψει; Εγώ επέστρεψα πάντως». Όταν, μάλιστα, ο ρεπόρτερ τη ρώτησε αν θα επιστρέψει και η ίδια στην τηλεόραση, έδωσε μια αινιγματική απάντηση, σημειώνοντας: «Δεν ξέρω… του χρόνου μάλλον».