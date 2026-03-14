Χτυπήθηκε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Επίθεση δέχθηκε ελληνόκτητο πλοίο, στο οποίο επέβαιναν δέκα Έλληνες ναυτικοί στο Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας. Την είδηση έκανε γνωστή σήμερα το πρωί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το πλοίο βρισκόταν 14 ναυτικά μίλια ανοικτά του Νοβοροσίσκ. Το πλήγμα, προκάλεσε υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του, ενώ και τα 24 μέλη του πληρώματος (10 Έλληνες - 13 Φιλιπινέζοι- 1 Ρουμάνος) είναι καλά στην υγεία τους. Το πλοίο είχε ξεκινήσει χωρίς φορτίο από τη Θεσσαλονίκη και θα μετέφερε πετρέλαιο. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν χτυπήθηκε από drone ή μικρό πύραυλο.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron» δήλωσε ο κ. Κικίλιας στην ΕΡΤ.

Όπως εκτίμησε, «το χτύπημα αυτό είναι στο πλαίσιο της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή, και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα. Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον Υπουργό Εξωτερικών».

Ελληνόκτητο πλοίο χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα - Καλά στην υγεία τους τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους 10 Έλληνες

«Είναι απαράδεκτη και πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των ελληνόκτητων πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα και οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθεί να κάνει τη δουλειά της, θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική» συμπλήρωσε.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ναυτιλίας για την παγκόσμια οικονομία, τονίζοντας ότι χωρίς αυτή δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο, καθώς περίπου το 80% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης, προειδοποιώντας ότι, αν διακοπτόταν, οι συνέπειες θα ήταν πολλαπλάσιες.

Παράλληλα δεν έκρυψε ότι η ανησυχία, τόσο του ίδιου, όσο και της κυβέρνησης συνολικά, επεκτείνεται και στον Περσικό Κόλπο, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέκα πλοία με ελληνική σημαία και συνολικά 130 ελληνόκτητα σκάφη στην ευρύτερη περιοχή.

Παρά την ένταση, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους καπετάνιους μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων και, αν και επικρατεί ψυχραιμία, υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός επαναπατρισμού σε περίπτωση που κάποιος ναυτικός το αιτηθεί.

Φόβοι για αύξηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση προετοιμάζεται για τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, με επίκεντρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Ο υπουργός προανήγγειλε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της αγοράς και τον Υπουργό Ανάπτυξης για την εφαρμογή μέτρων στήριξης των καταναλωτών και τη συγκράτηση των τιμών, ώστε να προστατευθεί ο τουρισμός, που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Στόχος είναι να σταλεί ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, μετατρέποντας τη διαχείριση της κρίσης σε ευκαιρία για μια δυνατή τουριστική σεζόν.

Μεταναστευτικό: Αυξημένη πίεση στη νότια Κρήτη από τη Λιβύη

Σχετικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι ενώ οι ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 55%, παρατηρείται αυξημένη πίεση στη νότια Κρήτη από την περιοχή της Λιβύης.

Για τον λόγο αυτό, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας κλειστών δομών φιλοξενίας στα Χανιά και το Ηράκλειο, εκτός τουριστικών ζωνών, ώστε να ελέγχεται η νόμιμη είσοδος στη χώρα.

