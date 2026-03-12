Βίντεο από τη διάσωση ναυτικών από ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό

Δύο δεξαμενόπλοια «χτυπήθηκαν» από υποβρύχια drones στον Περσικό Κόλπο, το ένα εκ των οποίων είναι ελληνόκτητο. Ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και 38 ακόμα διασώθηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 22 Γεωργιανοί που εργάζονταν στο ελληνόκτητο πλοίο είναι καλά στην υγεία τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στον Περσικό Κόλπο, ενώ το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο εκτελούσε διαδικασία μεταφόρτωσης φορτίου από πλοίο σε πλοίο στα χωρικά ύδατα του Ιράκ.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs — OSINTdefender (@sentdefender) March 11, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών.

Το ελληνόκτητο πλοίο, με σημαία Μάλτας, που δέχθηκε την επίθεση είναι το «Zefyros». Aνήκει στην ελληνική εταιρεία «Benetech Shipping» συμφερόντων της οικογένειας Μιχαήλ, Κυπρίων, που έχουν την έδρα τους στην Αθήνα.

Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Zefyros», δέχθηκε επίθεση στον Περσικό Κόλπο - Reuters

Εκτός από το «Zefyros», χτυπήθηκε και το «Safesea Vishnu», με σημαία Νήσων Μάρσαλ και ιδιοκτήτη την αμερικανική εταιρεία «Safesea Transport Inc».

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Το «Zefyros» ετοιμαζόταν να ελλιμενιστεί στο Χορ αλ Ζουμπέιρ για να φορτώσει 30.000 τόνους νάφθας (προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως από την πετροχημική βιομηχανία), αφού θα εκφόρτωνε προηγούμενο φορτίο. Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.

Το δεξαμενόπλοιο «Zefyros» χτυπήθηκε πιθανόν από υποβρύχιο drone ή από παγιδευμένο με εκρηκτικά ιρανικό πλοίο - Reuters

Το δεύτερο πλοίο, το Safesea Vishnu, ήταν μισθωμένο από ιρακινή εταιρεία.

Μέση Ανατολή: Διασώθηκαν 38 μέλη πληρώματος των δεξαμενόπλοιων

Ο επικεφαλής της λιμενικής εταιρείας του Ιράκ δήλωσε στο CNN ότι διασώθηκαν 38 μέλη πληρώματος δύο ξένων πετρελαιοφόρων που τυλίχτηκαν στις φλόγες στον Περσικό Κόλπο μετά από επίθεση που δέχτηκαν στα χωρικά ύδατα του Ιράκ – αλλά τουλάχιστον ένα άτομο έχει πεθάνει.

Over the last 36 hours, Iranian forces have carried out 5 likely successful attacks on commercial vessels across the Persian Gulf.



At least 3 vessels have been heavily damaged, with another 3 suffering minor damage. Notably, some of the attacks were carried out by drone boats. pic.twitter.com/BOZ03jlf3c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 12, 2026

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά επιθέσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Μέση Ανατολή: Επίθεση με drone ή σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά;

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, υποστηρίζοντας πως υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο».

Τα 22 μέλη του πληρώματος του «Zefyros» είναι καλά στην υγεία τους - Reuters

Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στη Βασόρα είχε δηλώσει στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά εκτιμάται ότι έπληξε τα δύο πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, εργαζόμενος στο λιμάνι της Βασόρας είπε πως δεν είναι σε θέση να πει αν πρόκειται για επίθεση εναέριων ή θαλάσσιων drones, την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούν το Ιράν ότι ναρκοθετεί τα ύδατα του Κόλπου και τα Στενά του Ορμούζ για να παραλύσει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Μέση Ανατολή: Αντιδράσεις από το Ιράκ

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιράκ, αντιστράτηγος Σάαντ Μάαν, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και τη χαρακτήρισε παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση «η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε διεθνείς θαλάσσιους διαδρόμους και οδούς ενεργειακού εφοδιασμού (...) να προφυλαχθούν από περιφερειακές συρράξεις».

Η σημερινή επίθεση σημειώθηκε μερικές ώρες μετά τη νέα προειδοποίηση της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη για πιθανές επιθέσεις του Ιράν ή συμμάχων του εναντίον «πετρελαϊκών και ενεργειακών υποδομών που ανήκουν στις ΗΠΑ» στην ιρανική επικράτεια. Η Τεχεράνη διεμήνυσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει πρόθεση να επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.

Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Μέση Ανατολή: Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επλήγη από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Την ίδια ώρα, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.