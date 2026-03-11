Περσικός Κόλπος: Εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί και 10 ελληνικά πλοία

Ανεβαίνει ο «πυρετός» για τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω πληροφοριών ότι οι Ιρανοί τα ναρκοθετούν για να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την ήδη σποραδική διέλευση πλοίων.

Όπως είναι φυσικό, οι ιρανικές επιθέσεις που πλήττουν και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο εντείνουν την ανησυχία για τους δεκάδες Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 10 εμπορικά πλοία που είναι αγκυροβολημένα στα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και του Κουβέιτ. Η αγωνία τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς έχουν αρχίσει οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ανησυχία τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κι από τη σοβαρή απειλή ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Άλλα δύο εμπορικά πλοία, με ελληνική σημαία, βρίσκονται στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ. Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις διαχειρίστριες εταιρείες, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.



