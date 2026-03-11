Περσικός Κόλπος: Εγκλωβισμένοι 85 Έλληνες ναυτικοί και 10 ελληνικά πλοία

Δύο από τα πλοία έχουν ακινητοποιηθεί στον κόλπο του Ομάν

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιάννη Σωτηρόπουλου (11/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • 85 Έλληνες ναυτικοί είναι εγκλωβισμένοι σε 10 ελληνικά πλοία στον Περσικό Κόλπο.
  • Οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία εντείνουν την ανησυχία για τους ναυτικούς.
  • Υπάρχει σοβαρή απειλή ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ από τους Ιρανούς.
  • Δύο ακόμα ελληνικά πλοία βρίσκονται στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το υπουργείο Ναυτιλίας παρακολουθεί την κατάσταση και επικοινωνεί με τους πλοιάρχους.

Ανεβαίνει ο «πυρετός» για τα στενά του Ορμούζ, εν μέσω πληροφοριών ότι οι Ιρανοί τα ναρκοθετούν για να δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την ήδη σποραδική διέλευση πλοίων. 

Όπως είναι φυσικό, οι ιρανικές επιθέσεις που πλήττουν και ελληνόκτητα εμπορικά πλοία στον Περσικό Κόλπο εντείνουν την ανησυχία για τους δεκάδες Έλληνες ναυτικούς που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου. 

Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο

Ιράν: Συγκλονίζει σύζυγος εγκλωβισμένου Έλληνα ναυτικού στον Περσικό Κόλπο 

85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε 10 εμπορικά πλοία που είναι αγκυροβολημένα στα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αλλά και του Κουβέιτ. Η αγωνία τόσο των ίδιων, όσο και των οικογενειών τους έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς έχουν αρχίσει οι ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η ανησυχία τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κι από τη σοβαρή απειλή ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Ιράν: «Πλήξαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Αβραάμ Λίνκολν"»

Η ανησυχία τους μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κι από τη σοβαρή απειλή ναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Προειδοποίηση ΗΠΑ στα πλοία: Μην χρησιμοποιείτε λιμάνια του Ιράν

Άλλα δύο εμπορικά πλοία, με ελληνική σημαία, βρίσκονται στον κόλπο του Ομάν, κοντά στα επικίνδυνα Στενά του Ορμούζ. Το υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους πλοιάρχους και τις διαχειρίστριες εταιρείες, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.     


 

Back to Top