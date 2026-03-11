BYD ATTO 3 EVO: Ήρθε στην Ελλάδα με τιμές από 33.990 ευρώ 

Η BYD, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των οικογενειακών ηλεκτρικών SUV, ανακοινώνοντας την έναρξη διάθεσης του νέου ATTO 3 EVO στη χώρα μας. Το νέο ATTO 3 EVO διατίθεται με αναβαθμισμένη μπαταρία 74,8 kWh και στις δύο εκδόσεις, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση DC έως 220 kW, που επιτρέπει φόρτιση από 10% σε 80% σε περίπου 25 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για καθημερινές μετακινήσεις όσο και για ταξίδια.

Η έκδοση Design RWD αποδίδει 230 kW (313 ίππους) και 380 Nm ροπής, επιταχύνοντας από 0-100 km/h σε 5,5 δευτερόλεπτα. Η συνδυαστική αυτονομία αγγίζει τα 510 χιλιόμετρα, που σε αστικές συνθήκες διαμορφώνεται στα 710 χιλιόμετρα. Η τετρακίνητη έκδοση Excellence AWD, με δύο ηλεκτροκινητήρες και συνδυαστική ισχύ 449 ίππων, προσφέρει ακόμη πιο δυναμικές επιδόσεις και αυξημένη πρόσφυση σε κάθε συνθήκη. Τα 100 km/h έρχονται από στάση σε μόλις 3,9 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα είναι 200 km/h. Τα 560 Nm ροπής είναι αρωγός στις επιταχύνσεις εν κινήσει, ενώ η συνδυαστική αυτονομία είναι 470 χιλιόμετρα.

Η e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί την Blade Battery της BYD με χημεία λιθίου φωσφορικού σιδήρου (LFP), εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και κορυφαία ασφάλεια.

Στο εσωτερικό του ATTO 3 EVO, η μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού απελευθερώνει χώρο στην κεντρική κονσόλα, ενισχύοντας ουσιαστικά την αίσθηση ευρυχωρίας στο εμπρός μέρος της καμπίνας, μαζί με τα νέα, πιο ανατομικά, καθίσματα. Ο νέος ψηφιακός πίνακας οργάνων 8,8 ιντσών και τα ποιοτικά υλικά αναβαθμίζουν την αίσθηση τεχνολογίας και φινιρίσματος, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει στοιχεία που σπάνια συναντώνται στην κατηγορία, όπως head-up display και θερμαινόμενα πίσω καθίσματα.

Παράλληλα, το εξελιγμένο σύστημα infotainment με οθόνη 15,6 ιντσών (τη μεγαλύτερη στην κατηγορία) ενσωματώνει λειτουργίες Google και φωνητικό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης με υποστήριξη cloud, επιτρέποντας φυσική αλληλεπίδραση και εκτέλεση σύνθετων εντολών.

Το BYD ATTO 3 EVO είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις. Η έκδοση Design RWD κοστίζει 39.990 €. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 3.000 €, καθώς και της επιδότησης των 3.000 € του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 33.990 €. Αντίστοιχα η έκδοση Excellence AWD κοστίζει 42.990 €, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 36.990 € (περιλαμβάνει Electric Bonus και επιδότηση ΚΗ3).

Έκδοση / Χωρητικότητα μπαταρίας, Ισχύς κινητήρα / Προτεινόμενη Λιανική Τιμή / Electric Bonus / Λιανική Τιμή με Electric Bonus & ΚΗ3

Design RWD 74,8 kWh 313 PS 39.990 € 3.000 € 33.990 €

Excellence AWD 74,8 kWh 449 PS 42.990 € 3.000 € 36.990 €