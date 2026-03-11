Μαρία Μπακοδήμου: Γενέθλια στο πλατό του «Αδύναμου Κρίκου»

Η εντυπωσιακή τριώροφη τούρτα και ο απολογισμός

Έσβησε κεράκια στο πλατό του «Πιο Αδύναμου Κρίκου»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Μπακοδήμου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο πλατό του «Πιο Αδύναμου Κρίκου».
  • Οι συνεργάτες της οργάνωσαν μίνι πάρτι στα παρασκήνια, παρά την έλλειψη χρόνου λόγω γυρισμάτων.
  • Η παρουσιάστρια μοιράστηκε την έκπληξη μέσω Instagram, με βίντεο από την τούρτα και τα γενέθλια τραγούδια.
  • Στον απολογισμό της, τόνισε τη σημασία των γενεθλίων ως ευκαιρία για ανασκόπηση και ονειροπόληση.
  • Οι followers της έστειλαν διαδικτυακές ευχές για την ιδιαίτερη μέρα.

Ξεχωριστά ήταν τα φετινά γενέθλια για τη Μαρία Μπακοδήμου, καθώς τα γιόρτασε στο πλατό του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» με την «επαγγελματική» της οικογένεια, όπως την αποκάλεσε.

Ετεοκλής: «Ένιωσα άβολα. Ακούστηκαν "καρμπόν" οι ατάκες του Τ. Τρύφωνος»

Τι κι αν δεν έχει χρόνο, λόγω των γυρισμάτων, να γιορτάσει αυτή την ιδιαίτερη μέρα όπως θα ήθελε; Οι συνεργάτες της φρόντισαν να διοργανώσουν ένα μίνι πάρτι για εκείνη στα παρασκήνια του τηλεπαιχνιδιού.

Μέσω ανάρτησής της στο Instagram, η γνωστή παρουσιάστρια αποκάλυψε την έκπληξη που της έκανε η ομάδα της. Στο βίντεο που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό, η εορτάζουσα σβήνει τα κεράκια από μια εντυπωσιακή τριώροφη τούρτα, ενώ οι συνεργάτες της τής τραγουδούν το γενέθλιο τραγούδι.

Μαρία Μπακοδήμου: «Έπρεπε να ζητήσω συμβουλή από Ακρίτα και Τρύφωνος;»

 

Η ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου

«Φέτος τα γενέθλιά μου τα γιόρτασα στο πλατό με την επαγγελματική μου οικογένεια. Τα γενέθλια δεν είναι απλώς άλλη μια μέρα στο ημερολόγιο. Είναι η μέρα που μας θυμίζει ότι υπάρχουμε, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε.

Είναι μια μικρή στάση μέσα στον χρόνο για να κοιτάξουμε πίσω και να δούμε όλα όσα περάσαμε, όλα όσα μάθαμε, όλα όσα αντέξαμε.

Και ταυτόχρονα να κοιτάξουμε μπροστά, σε όσα ονειρευόμαστε. Είναι μια αφορμή να θυμηθούμε ότι τη ζωή μας αξίζει να τη γιορτάζουμε», έγραψε η Μαρία Μπακοδήμου, κάνοντας τον απολογισμός της, με τους followers της να της στέλνουν διαδικτυακές ευχές.

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ
