Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο

«Καπνούς» βγάζει η Τουρκία για τους ελληνικούς Patriot στην Κάρπαθο

Ερντογάν: Απειλές στο Ισραήλ μέσω του παραδείγματος της Κύπρου (βίντεο Star)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ερντογάν απειλεί το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ως παράδειγμα.
  • Η Τουρκία δανείστηκε γερμανικούς πύραυλους Patriot για την αεράμυνά της λόγω φόβων από ιρανικές επιθέσεις.
  • Η Ελλάδα εγκατέστησε πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο, προκαλώντας την αντίδραση της Τουρκίας.
  • Στην Κύπρο έφτασαν ιταλικές και ισπανικές φρεγάτες, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή.
  • 200 από τα 2.480 καταφύγια στην Κύπρο κρίθηκαν ακατάλληλα για χρήση.

Η Κύπρος ξεκίνησε έλεγχο στα καταφύγια ενώ στο νησί έφτασαν ενισχύσεις από ιταλική και ισπανική φρεγάτα. Η Άγκυρα αναγκάστηκε να δανειστεί συστήματα Patriot από τη Γερμανία για να καλύψει την αεράμυνά της, ωστόσο ο Ερντογάν «βρυχάται»  και πάλι  και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της εισβολής στην Κύπρο για να απειλήσει το Ισραήλ! 

Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου
 
 

«Αυτοί οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν το χαρακτήρα της Τουρκίας και τουρκικού έθνους, ας κοιτάξουν στην Κύπρο... Όποιος απλώνει χέρι στην Τουρκία καίγεται»: Με παράδειγμα τον Αττίλα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν  ανέβασε τους τόνους  απειλώντας το Ισραήλ - στο οποίο έριξε όλη την ευθύνη για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.  Για το Ιράν παρά τους δυο πυραύλους που εξαπέλυσε κατά της Τουρκίας  είχε μόνο νέες προειδοποιήσεις και χάδια».

Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν
 

«Ενώ υπήρχε η δυνατότητα και η ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων, οι λανθασμένοι υπολογισμοί, οι λανθασμένες κρίσεις και, φυσικά, οι προκλήσεις ενός αιμοδιψούς δικτύου, έχουν για άλλη μια φορά σκεπάσει την περιοχή μας  με τη  μυρωδιά του αίματος και του μπαρουτιού» τόνισε επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας.  

Γερμανικοί Patriot στην Τουρκία υπό τον φόβο νέων ιρανικών επιθέσεων   
 

Για να καλυφθεί η γυμνή τουρκική αεράμυνα σήμερα γερμανικοί πύραυλοι Patriot  με νατοϊκή εντολή, κατευθύνθηκαν  προς την Μαλάτεια  ενώ αύριο αναμένεται στην Άγκυρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών.

Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!

«Καπνούς» βγάζει η Τουρκία για τους ελληνικούς Patriot στην Κάρπαθο 
 

Όμως οι Patriot της Τουρκίας είναι δανεικοί στην Τουρκία. Γι' αυτό και όταν οι γείτονες βλέπουν τους ελληνικούς  Patriot στην Κάρπαθο «βγάζουν καπνούς».

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα
 

«Η Ελλάδα με πρόφαση την κάλυψη κενών στην αντιαεροπορική άμυνα της Αν. Μεσογείου, εγκατέστησε μια ράμπα με πυραύλους Patriot στο νησί Κάρπαθος» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα TURKIYE GAZETESI.

Συνεχίζεται ο εκνευρισμός στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο

Συνεχίζεται ο εκνευρισμός στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο  
 
 

Τους Τούρκους ενοχλεί και η ευρωπαϊκή αρμάδα που έχει συγκεντρωθεί στην Κύπρο. Πλέον εκτός από τον «Κίμωνα» και τα «Ψαρά» έχουν φτάσει στο νησί ισπανική και ιταλική φρεγάτα.
 
«Mια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και μέτρο πρόληψης» χαρακτήρισε την αποστολή φρεγάτας η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαμήνυσε:  «Όλοι μας στεκόμαστε με την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο. Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια»
 
Ακατάλληλα  200 καταφύγια στην Κύπρο 


Στο νησί πάντως συνεχίζεται ο συναγερμός και ελέγχθηκαν τα 2.480 διαθέσιμα καταφύγια. 200 από αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα. Σε άλλα τόσα μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο οι ένοικοι των κτιρίων και σε πολλά χρειάζονται εργασίες  για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια.
 

