Ερντογάν: Όποιος θέλει να απλώσει χέρι στην Τουρκία ας δει την Κύπρο

Η Κύπρος ξεκίνησε έλεγχο στα καταφύγια ενώ στο νησί έφτασαν ενισχύσεις από ιταλική και ισπανική φρεγάτα. Η Άγκυρα αναγκάστηκε να δανειστεί συστήματα Patriot από τη Γερμανία για να καλύψει την αεράμυνά της, ωστόσο ο Ερντογάν «βρυχάται» και πάλι και χρησιμοποιεί το παράδειγμα της εισβολής στην Κύπρο για να απειλήσει το Ισραήλ!

«Αυτοί οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν το χαρακτήρα της Τουρκίας και τουρκικού έθνους, ας κοιτάξουν στην Κύπρο... Όποιος απλώνει χέρι στην Τουρκία καίγεται»: Με παράδειγμα τον Αττίλα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε τους τόνους απειλώντας το Ισραήλ - στο οποίο έριξε όλη την ευθύνη για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Για το Ιράν παρά τους δυο πυραύλους που εξαπέλυσε κατά της Τουρκίας είχε μόνο νέες προειδοποιήσεις και χάδια».

«Ενώ υπήρχε η δυνατότητα και η ευκαιρία να επιλυθούν τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων, οι λανθασμένοι υπολογισμοί, οι λανθασμένες κρίσεις και, φυσικά, οι προκλήσεις ενός αιμοδιψούς δικτύου, έχουν για άλλη μια φορά σκεπάσει την περιοχή μας με τη μυρωδιά του αίματος και του μπαρουτιού» τόνισε επίσης ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Γερμανικοί Patriot στην Τουρκία υπό τον φόβο νέων ιρανικών επιθέσεων



Για να καλυφθεί η γυμνή τουρκική αεράμυνα σήμερα γερμανικοί πύραυλοι Patriot με νατοϊκή εντολή, κατευθύνθηκαν προς την Μαλάτεια ενώ αύριο αναμένεται στην Άγκυρα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών.

«Καπνούς» βγάζει η Τουρκία για τους ελληνικούς Patriot στην Κάρπαθο



Όμως οι Patriot της Τουρκίας είναι δανεικοί στην Τουρκία. Γι' αυτό και όταν οι γείτονες βλέπουν τους ελληνικούς Patriot στην Κάρπαθο «βγάζουν καπνούς».

«Η Ελλάδα με πρόφαση την κάλυψη κενών στην αντιαεροπορική άμυνα της Αν. Μεσογείου, εγκατέστησε μια ράμπα με πυραύλους Patriot στο νησί Κάρπαθος» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα TURKIYE GAZETESI.

Συνεχίζεται ο εκνευρισμός στην Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο





Τους Τούρκους ενοχλεί και η ευρωπαϊκή αρμάδα που έχει συγκεντρωθεί στην Κύπρο. Πλέον εκτός από τον «Κίμωνα» και τα «Ψαρά» έχουν φτάσει στο νησί ισπανική και ιταλική φρεγάτα.



«Mια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και μέτρο πρόληψης» χαρακτήρισε την αποστολή φρεγάτας η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαμήνυσε: «Όλοι μας στεκόμαστε με την πλήρη αλληλεγγύη στην Κύπρο. Η ασφάλειά σας είναι και δική μας ασφάλεια»



Ακατάλληλα 200 καταφύγια στην Κύπρο



Στο νησί πάντως συνεχίζεται ο συναγερμός και ελέγχθηκαν τα 2.480 διαθέσιμα καταφύγια. 200 από αυτά κρίθηκαν ακατάλληλα. Σε άλλα τόσα μπορούν να φιλοξενηθούν μόνο οι ένοικοι των κτιρίων και σε πολλά χρειάζονται εργασίες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια.

