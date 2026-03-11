Στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη

Στο Στρασβούτργο και η υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών

Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο ευρωκοινοβούλιο συζητούνται οι υποθέσεις των υποκλοπών και της τραγωδίας των Τεμπών, με την κυβέρνηση να παραπέμπει στη δικαιοσύνη.
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για την κατάσταση των υποκλοπών.
  • Η αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την τραγωδία των Τεμπών.
  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλει σκάνδαλο σχετικά με την προοπτική χρήσης πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα.
  • Η πολιτική αντιπαράθεση παραμένει έντονη, με κατηγορίες για συγκάλυψη και ανευθυνότητα.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχονται οι υποθέσεις των υποκλοπών και της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς σήμερα και αύριο θα συζητηθούν στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Η κυβέρνηση, και για τις δύο υποθέσεις, παραπέμπει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ δέχεται δριμεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους.

Στο ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, συζητείται το θέμα των υποκλοπών στην Ελλάδα, μετά από παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και των ευρωσοσιαλιστών.

Ο Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ανδρουλάκη: «Η σημαία & η καρδιά μας στην Κύπρο»

«Πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβεται το μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.  

«Είπε η δικαιοσύνη, πριν από ενάμιση χρόνο: ως προς το σκέλος των κρατικών λειτουργών, αρχείο· ως προς το σκέλος των ιδιωτών, δικαστήριο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,

Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και τα Τέμπη

Η πολιτική κόντρα με την αντιπολίτευση συνεχίζεται για το ζήτημα των υποκλοπών, όπως και για το δυστύχημα των Τεμπών.  

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την Αριστερά, φέρνει αύριο στο ευρωκοινοβούλιο τη σιδηροδρομική τραγωδία.  

«Έχουμε μια κυβέρνηση που, όταν λέει κάτι η δικαιοσύνη, λέει “όχι”. Λοιπόν, πρέπει να φύγει το γρηγορότερο» δήλωσε  ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος (ertnews radio 105,8 fm)

«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση είναι ο φυσικός και ηθικός αυτουργός της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών» σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόποιυλος. 

 Ζ. Κωνσταντοπούλου: Καταγγέλλει «σκάνδαλο» με την πυρηνική ενέργεια

Σκάνδαλο χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την προαναγγελία του πρωθυπουργού ότι εξετάζεται η χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας.  

Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα

«Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα. Και αυτός που θέλει να πλασάρεται ως δήθεν υπεύθυνος ηγέτης είναι ο πλέον ανεύθυνος» υποστήριξε.  
 

