Στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση των υποκλοπών από τον Ν. Ανδρουλάκη

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης επανέρχονται οι υποθέσεις των υποκλοπών και της τραγωδίας των Τεμπών, καθώς σήμερα και αύριο θα συζητηθούν στην ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Η κυβέρνηση, και για τις δύο υποθέσεις, παραπέμπει στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ δέχεται δριμεία κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Στο ευρωκοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, συζητείται το θέμα των υποκλοπών στην Ελλάδα, μετά από παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και των ευρωσοσιαλιστών.
«Πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβεται το μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο πρωθυπουργός. Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
«Είπε η δικαιοσύνη, πριν από ενάμιση χρόνο: ως προς το σκέλος των κρατικών λειτουργών, αρχείο· ως προς το σκέλος των ιδιωτών, δικαστήριο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης,
Πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές και τα Τέμπη
Η πολιτική κόντρα με την αντιπολίτευση συνεχίζεται για το ζήτημα των υποκλοπών, όπως και για το δυστύχημα των Τεμπών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με την Αριστερά, φέρνει αύριο στο ευρωκοινοβούλιο τη σιδηροδρομική τραγωδία.
«Έχουμε μια κυβέρνηση που, όταν λέει κάτι η δικαιοσύνη, λέει “όχι”. Λοιπόν, πρέπει να φύγει το γρηγορότερο» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος (ertnews radio 105,8 fm)
«Αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση είναι ο φυσικός και ηθικός αυτουργός της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών» σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόποιυλος.
Σκάνδαλο χαρακτήρισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου την προαναγγελία του πρωθυπουργού ότι εξετάζεται η χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για την παραγωγή ενέργειας.
«Αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο που θέτει σε κίνδυνο τη χώρα. Και αυτός που θέλει να πλασάρεται ως δήθεν υπεύθυνος ηγέτης είναι ο πλέον ανεύθυνος» υποστήριξε.