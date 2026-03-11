Τροχαίο Πολίχνη: Βίντεο με τη στιγμή που ο οδηγός πέφτει πάνω σε δύο πεζούς

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης. Ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν Ι.Χ. έπεσε πάνω στα δύο παιδιά την ώρα που περπατούσαν στο πεζοδρόμιο, επιστρέφοντας σπίτι. Ο 27χρονος οδηγός συνελήφθη. Αυτόπτες κάνουν λόγο για νεαρούς που κάνουν κόντρες μέσα σε κεντρικούς δρόμους δίπλα σε πάρκα όπου παίζουν παιδιά, χωρίς να έχουν κανέναν ενδοιασμό. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταγράφουν καρέ καρέ τη μοιραία σύγκρουση. Το ρεπορτάζ είναι της Λευκής Γεωργάκη.

Στην Πολίχνη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης, το μαύρο Ι.Χ. που οδηγούσε ένας 27χρονος εκτρέπεται της πορείας του και πέφτει πάνω στους δύο ανυποψίαστους νεαρούς που περπατούν στο πεζοδρόμιο, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Από τη σύγκρουση ο 25χρονος Παύλος πέφτει νεκρός, ενώ ο φίλος του τραυματίζεται. Τα δύο αγόρια επέστρεφαν σπίτι μετά από έξοδο. Τραγική ειρωνεία: από το ίδιο σημείο πέρασε η αδελφή του άτυχου 25χρονου λίγα λεπτά αργότερα για να πάει σπίτι, χωρίς να ξέρει ότι ο αδερφός της ήταν νεκρός.

Τροχαίο Πολίχνη: Συγκλονίζει ο πατέρας του 25χρονου θύματος - «Έκλεισε το σπίτι μου»

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star μίλησε και ο πατέρας του θύματος: «Έπαιρνα τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Μου είπε η κόρη μου “έμαθες τι έγινε εκεί;”. Ήρθα και μου λένε είναι μικρά. Μου ζήτησε στοιχεία ο αστυνόμος, πήγα στο Ιπποκράτειο. Έκλεισε το σπίτι μου… έπεσε πύραυλος».

Σύμφωνα με αυτόπτες, το μαύρο Ι.Χ. έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σε απόσταση 20 μέτρων ανακλαστήρες. Έχασε τον έλεγχο, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και χτύπησε τα παιδιά. Ο Παύλος άφησε την τελευταία του πνοή.

Σε άλλο βίντεο αποκαλύπτεται ότι ο 27χρονος ακολουθούσε προπορευόμενο όχημα. Από αυτή την οπτική γωνία φαίνεται ένα αυτοκίνητο να διασχίζει τον δρόμο με ταχύτητα. Η λάμψη πίσω από το στέγαστρο της στάσης μαρτυρά ότι το μαύρο Ι.Χ. που ακολουθούσε έπεσε πάνω στους πεζούς. Ένας πολίτης στο πεζοδρόμιο κοιτά αποσβολωμένος.

Ένας τρελός αγώνας ταχύτητας μέσα σε κεντρικό δρόμο, στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, δίπλα σε πάρκο όπου παίζουν παιδιά.

Τροχαίο Πολίχνη: «Τον πήρε κάτω από τις ρόδες»

Ο πατέρας του άτυχου νεαρού πρόσθεσε: «Έκανε μπάντια… μπορεί να τον πήρε και από κάτω…»

Στο σημείο όπου έσβησε ο Παύλος, φίλοι και γνωστοί ανάβουν κεριά και αφήνουν λουλούδια. Τα παπούτσια του αγοριού, αλέκιαστα, θυμίζουν ότι εκεί βάδιζε αμέριμνος.

Το πρωί, με σκυμμένο κεφάλι και καλυμμένο πρόσωπο, ο 27χρονος οδηγός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Είναι σε κατάσταση σοκ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. «Δεν μπορεί να περιγράψει τι έγινε. Λυπάται πολύ, δεν ήθελε να συμβεί αυτό», λέει ο κ. Νταλέζος.

Ο οδηγός πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης.

Την ίδια ώρα, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στην Πολίχνη θα γίνει και η κηδεία του 25χρονου Παύλου.