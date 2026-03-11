Δημοσκόπηση Pulse: 25,5% η ΝΔ, 11% το ΠΑΣΟΚ

Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ενισχύονται σε νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία καταγράφει πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού και άνοδο για τον Αλέξη Τσίπρα.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 25,5% (χωρίς την κατανομή αδιευκρίνιστης ψήφου) ποσοστό αυξημένο κατά 1,5% σε σύγκριση με τη μέτρηση της Pulse τον Ιανουάριο, ενώ μισή μονάδα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ που ανεβαίνει στο 11%.
Επιπλέον, οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εκφράζουν ανησυχία για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στην οικονομία.
