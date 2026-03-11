Δημοσκόπηση Pulse: 25,5% η ΝΔ, 11% το ΠΑΣΟΚ

Νέα πτώση για Καρυστιανού, σε άνοδο ο Τσίπρας

Πηγή: dnews.gr, Pulse/Σκάι
Η δημοσκόπηση της Pulse (βίντεο Σκάι)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 25,5% στην πρόθεση ψήφου, αυξημένο κατά 1,5% από τον Ιανουάριο.
  • Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει άνοδο στο 11%, κερδίζοντας μισή μονάδα.
  • Η δημοσκόπηση της Pulse δείχνει πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού και άνοδο για τον Αλέξη Τσίπρα.
  • Οι πολίτες εκφράζουν ανησυχία για τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομία.
  • Η δημοσκόπηση παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ενισχύονται σε νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία καταγράφει πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού και άνοδο για τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 25,5% (χωρίς την κατανομή αδιευκρίνιστης ψήφου)  ποσοστό αυξημένο κατά 1,5% σε σύγκριση με τη μέτρηση της Pulse τον Ιανουάριο, ενώ μισή μονάδα κερδίζει το ΠΑΣΟΚ που ανεβαίνει στο 11%.

Επιπλέον, οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, εκφράζουν ανησυχία για τον πόλεμο και τις συνέπειές του στην οικονομία.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
 |
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ PULSE
 |
ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ
