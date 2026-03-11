Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία

Tι είχε πει ο Εμμανουήλ Καραλής για τη νίκη του στο μίτινγκ επί κοντώ της Ρουέν/ βίντεο από ΑΝΤ1

Μετά τη σπουδαία νίκη του στο μίτινγκ επί κοντώ της Ρουέν με άλμα στα 6.06μ όπου και κατέκτησε την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής το γιόρτασε πηγαίνοντας μία ωραία βόλτα στη Γλυφάδα παρέα με τη σύντροφό του Αναστασία Μαγαλιού.

O Eμμανουήλ Καραλής με την Αναστασία Μαγαλιού/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/Νίκος Ζότος



Ο κορυφαίος αθλητής του άλματος επί κοντώ και χάλκινος Ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ντυμένος casual περπάτησε για αρκετή ώρα στη Γλυφάδα έχοντας στο πλευρό του την όμορφη ψυχολόγο η οποία είναι πάντα δίπλα του.

Στη Γλυφάδα ο Eμμανουήλ Καραλής με την Αναστασία Μαγαλιού/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/Νίκος Ζότος

Εμμανουήλ Καραλής/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/Νίκος Ζότος

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και περίπου έξι χρόνια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο και απολάμβανε την όμορφη μέρα.

Ποια είναι η γυναίκα που έχει κλέψει την καρδιά του Εμμανουήλ Καραλή

Η Αναστασία Μαγαλιού που έχει κλέψει την καρδιά του Εμμανουήλ Καραλή και είναι πάντα στο πλευρό του έχει ασχοληθεί με τον αθλητισμό και ειδικότερα με τον στίβο όμως το βασικό της επάγγελμα είναι ψυχολόγος