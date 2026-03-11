Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της

Η Zeekr συστήθηκε στο ελληνικό κοινό ως η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων του Geely Group. Με high-end προσανατολισμό και με αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρική γκάμα μοντέλων, η Zeekr συνδυάζει τις σχεδιαστικές και μηχανολογικές ευρωπαϊκές της ρίζες, με την ευελιξία που εξασφαλίζει η «ηλεκτρική» εφοδιαστική αλυσίδα του κινέζικου κολοσσού.



Αν και η επίσημη έδρα της Zeekr είναι στο Ningbo, στην ανατολική Κίνα, περίπου 200 χλμ. από τη Σαγκάη, εντούτοις η Zeekr είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, έδρα και της Volvo Cars. Μετά την εξαγορά της τελευταίας από τη Geely, το 2010, η νέα ιδιοκτήτρια προχώρησε το 2013 στην ίδρυση της China Euro Vehicle Technology (CEVT) και του Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, στο Γκέτεμποργκ. Με περισσότερους από χίλιους μηχανικούς προσωπικό, το Uni3, όπως βαφτίστηκε το Tech-Hub - έδρα της CEVT, έγινε το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Geely Group στην Ευρώπη, εξελίσσοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ηλεκτροκίνησης.Σήμερα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα απ’ όλες τις μάρκες του ομίλου, είναι βασισμένα σε πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί στις εγκαταστάσεις της CEVT.



Στην πορεία, το Geely Group διέγνωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός premium brand αφιερωμένου αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, όπερ και εγένετο Zeekr, πάντα επί σουηδικού εδάφους! Ήδη από την ίδρυσή της το 2021, η Zeekr είδε όλα τα μοντέλα της – με πρώτο το πολυτελές shooting brake Zeekr 001, διαθέσιμο από τα μέσα του 2025 και στην Ελλάδα – να δημιουργούνται από λευκή κόλλα χαρτί στις εγκαταστάσεις της CEVT, κάτι που πήρε την πλέον επίσημη μορφή του το 2024. Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, η CEVT μετονομάστηκε σε Zeekr Technology Europe AB, αντανακλώντας τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτισε – και συνεχίζει να διαδραματίζει – στην ανάπτυξη και παγκόσμια διάδοση της Zeekr.



Όλα τα μοντέλα της Zeekr που ακολούθησαν το 001, το compact SUV Zeekr X, το SUV Zeekr 7X και το σπορ κουπέ Zeekr 7GT, έχουν κοινή αφετηρία, τις εγκαταστάσεις της Zeekr Technology Europe. Αρχικά από το Global Design Center της Zeekr, όπου με επικεφαλής τον Stefan Sielaff, με προϋπηρεσία σε Bentley και Audi, σχεδιάζονται και παίρνουν μορφή όλα τα μοντέλα της μάρκας, πριν περάσουν στο στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, στο παρακείμενο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της μάρκας. Από το 2025, η Zeekr δραστηριοποιείται επίσημα στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την παρουσία της με το πρώτο της εκθεσιακό σημείο, το Zeekr Experience Store, στον κόμβο Αμαρουσίου (Κηφισίας 87).