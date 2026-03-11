Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της

Η σχέση με την Volvo

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
11.03.26 , 10:30 FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212
11.03.26 , 10:23 «Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»
11.03.26 , 10:08 Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»
11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
11.03.26 , 09:52 Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying
11.03.26 , 09:43 Παναγιώτης Μπουγιούρης: Αποκάλυψε τον λόγο που έγινε... ξανθός!
11.03.26 , 09:42 Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
11.03.26 , 09:34 Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»
11.03.26 , 09:31 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες
11.03.26 , 09:29 Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
11.03.26 , 09:09 Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της
11.03.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Οι δύο γάμοι, το αλκοόλ και η μάχη με τον καρκίνο
11.03.26 , 08:58 Ποιος έκοψε τον Τεττέη- Ποιος ευθύνεται που δεν πήγε στον ΠΑΟ
11.03.26 , 08:49 Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε, καβάλησε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 12.03.26, 09:09
Zeekr: Που δημιουργούνται τα μοντέλα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Zeekr συστήθηκε στο ελληνικό κοινό ως η premium μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων του Geely Group. Με high-end προσανατολισμό και με αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρική γκάμα μοντέλων, η Zeekr συνδυάζει τις σχεδιαστικές και μηχανολογικές ευρωπαϊκές της ρίζες, με την ευελιξία που εξασφαλίζει η «ηλεκτρική» εφοδιαστική αλυσίδα του κινέζικου κολοσσού. 

Zeekr: Που δημιουργούνται τα μοντέλα της
Αν και η επίσημη έδρα της Zeekr είναι στο Ningbo, στην ανατολική Κίνα, περίπου 200 χλμ. από τη Σαγκάη, εντούτοις η Zeekr είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, έδρα και της Volvo Cars. Μετά την εξαγορά της τελευταίας από τη Geely, το 2010, η νέα ιδιοκτήτρια προχώρησε το 2013 στην ίδρυση της China Euro Vehicle Technology (CEVT) και του Uni3 στο Τεχνολογικό Πάρκο του Λιντχόλμεν, στο Γκέτεμποργκ. Με περισσότερους από χίλιους μηχανικούς προσωπικό, το Uni3, όπως βαφτίστηκε το Tech-Hub - έδρα της CEVT, έγινε το κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης του Geely Group στην Ευρώπη, εξελίσσοντας τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης και ηλεκτροκίνησης.Σήμερα, περισσότερα από 2 εκατομμύρια οχήματα απ’ όλες τις μάρκες του ομίλου, είναι βασισμένα σε πλατφόρμες που έχουν εξελιχθεί στις εγκαταστάσεις της CEVT.

Zeekr: Που δημιουργούνται τα μοντέλα της
Στην πορεία, το Geely Group διέγνωσε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός premium brand αφιερωμένου αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, όπερ και εγένετο Zeekr, πάντα επί σουηδικού εδάφους! Ήδη από την ίδρυσή της το 2021, η Zeekr είδε όλα τα μοντέλα της – με πρώτο το πολυτελές shooting brake Zeekr 001, διαθέσιμο από τα μέσα του 2025 και στην Ελλάδα – να δημιουργούνται από λευκή κόλλα χαρτί στις εγκαταστάσεις της CEVT, κάτι που πήρε την πλέον επίσημη μορφή του το 2024. Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, η CEVT μετονομάστηκε σε Zeekr Technology Europe AB, αντανακλώντας τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτισε – και συνεχίζει να διαδραματίζει – στην ανάπτυξη και παγκόσμια διάδοση της Zeekr. 

Zeekr: Που δημιουργούνται τα μοντέλα της
Όλα τα μοντέλα της Zeekr που ακολούθησαν το 001, το compact SUV Zeekr X, το SUV Zeekr 7X και το σπορ κουπέ Zeekr 7GT, έχουν κοινή αφετηρία, τις εγκαταστάσεις της Zeekr Technology Europe. Αρχικά από το Global Design Center της Zeekr, όπου με επικεφαλής τον Stefan Sielaff, με προϋπηρεσία σε Bentley και Audi, σχεδιάζονται και παίρνουν μορφή όλα τα μοντέλα της μάρκας, πριν περάσουν στο στάδιο της τεχνολογικής εξέλιξης, στο παρακείμενο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της μάρκας. Από το 2025, η Zeekr δραστηριοποιείται επίσημα στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την παρουσία της με το πρώτο της εκθεσιακό σημείο, το Zeekr Experience Store, στον κόμβο Αμαρουσίου (Κηφισίας 87). 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ZEEKR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top