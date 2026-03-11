Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος, χθες 10 Μαρτίου.

Ο πρώτος Έλληνας σόουμαν «έφυγε» χθες και η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Tετάερτη 11/3 μέσα από την εκπομπή Πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, στον ΑΝΤ1.

«Θα ανακοινώσουμε τον θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη. Χθες το απόγευμα έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Γιώργος Μαρίνος», είπε ο Γιώργος Λιάγκας και τότε ο Πάνος Κατσαρίδης έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για τη δυσάρεστη αυτή είδηση.

«Είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια»

Ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε από την οικογένεια του σόουμαν για να μεταφέρει τη δυσάρεστη είδηση, είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε χθες το απόγευμα στις 5. Είχε μία επιπλοκή χθες το απόγευμα, είχε μια λοίμωξη στο αναπνευστικό και έφυγε γρήγορα ο άνθρωπος. Είχε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι πολύ συγκινημένος γιατί πέραν αυτού του ρεπορτάζ που έγινε τότε χαμός πριν δυο χρόνια και έβαλε ένα τέλος σε όλες τις φήμες και τα τέρατα που ακουγόντουσαν για το πού είναι ο Γιώργος Μαρίνος, για το τι του συμβαίνει και για όλα αυτά, πέρα από αυτό εγώ αυτά τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν τον έβλεπα τον Γιώργο Μαρίνο.

Μιλάω πάντα με τους ανθρώπους, οι δύο άνθρωποι τον φρόντιζαν όλα αυτά τα χρόνια, ο φίλος του ο Βασίλης ο Θωμάκος και η κυρία Ιωάννα η σύζυγός του. Ο Γιώργος Μαρίνος μέχρι την τελευταία στιγμή είχε μία όμορφη καθημερινότητα, αποκομμένος, είχε κλείσει σε ένα σεντούκι τις αναμνήσεις του και συναναστρεφόταν εκεί τους υπόλοιπους ανθρώπους που ήταν στο ίδρυμα, άκουγε πάντα μουσική…».

Ο Γιώργος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 18 Ιουνίου 1939 και «έφυγε» σε ηλικία 87 ετών. Ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας, ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες και τις μιμήσεις του, προκαλούσε πολλά γέλια και σατίριζε όσα συνέβαιναν τότε στην ελληνική κοινωνίας.

Όσον αφορά στην προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ιδιαίτερα μοναχικός άνθρωπος. Τα δύο του πάθη ήταν, η αστρολογία και τα σκυλιά του.