Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»

Εικόνες από το σημείο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς / Βίντεο AP

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε λεωφορείο σε μικρή πόλη στη δυτική Ελβετία. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε, όταν επιβάτης αυτοπυρπολήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην Κέρτσερς, μια πόλη στο καντόνι Φριμπούρ, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία, δήλωσε η Κρίστα Μπίλμαν εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με την ίδια, προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, επεσήμανε η αστυνομία, ενώ ακόμη δύο έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φριμπούρ δήλωσε ότι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τους επιβάτες να βγαίνουν από το φλεγόμενο λεωφορείο σε κατάσταση πανικού, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο περιστατικό.

Το ελβετικό μέσο ενημέρωσης 20 Minutes μετέδωσε ότι έχει δει βίντεο από το περιστατικό στο οποίο ένας τραυματίας δηλώνει: «Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε. Έριξε πάνω του βενζίνη και μετά έβαλε φωτιά».

Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και σημείωσε ότι οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. «Μου προκαλεί σοκ και θλίψη το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σοβαρή πυρκαγιά στην Ελβετία», έγραψε στο Χ.

Την Πρωτοχρονιά ξέσπασε πυρκαγιά σε μπαρ στο θέρετρο σκι του Κραν Μοντανά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 115.