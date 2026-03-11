Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»

«Έριξε πάνω του βενζίνη και μετά έβαλε φωτιά», ανέφερε μάρτυρας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.03.26 , 10:39 Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά
11.03.26 , 10:32 Χριστίνα Βραχάλη: Το σχόλιο για το ανδροκρατούμενο αθλητικό ρεπορτάζ
11.03.26 , 10:30 FMS: Πανελλήνια πρεμιέρα του FOTON BAW 212
11.03.26 , 10:23 «Η συζήτηση για τη Σία Κοσιώνη αγγίζει τα όρια της ανθρωποφαγίας»
11.03.26 , 10:08 Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορεία με νεκρούς - «Αυτοπυρπολήθηκε επιβάτης»
11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
11.03.26 , 09:52 Θεσσαλονίκη: Οι προσπάθειες της καθηγήτριας να γλιτώσει το bullying
11.03.26 , 09:43 Παναγιώτης Μπουγιούρης: Αποκάλυψε τον λόγο που έγινε... ξανθός!
11.03.26 , 09:42 Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
11.03.26 , 09:34 Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο στη ζωή, ούτε στην ΕΡΤ»
11.03.26 , 09:31 Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Απριλίου 2026 - Οι ημερομηνίες
11.03.26 , 09:29 Καραλής: Βόλτα με τη σύντροφό του Αναστασία
11.03.26 , 09:09 Zeekr: Πού δημιουργούνται τα μοντέλα της
11.03.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Οι δύο γάμοι, το αλκοόλ και η μάχη με τον καρκίνο
11.03.26 , 08:58 Ποιος έκοψε τον Τεττέη- Ποιος ευθύνεται που δεν πήγε στον ΠΑΟ
Αμαλία Κωστοπούλου: Της επέτρεψαν να «βγει» εκτός ΗΠΑ! Ταξίδι στην Ελλάδα
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
MasterChef: Ο απόλυτος Τάσος, η γκάφα της Φωτεινούλας και οι υποψήφιοι
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Εικόνες από το σημείο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς / Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη δυτική Ελβετία, τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από πυρκαγιά σε λεωφορείο.
  • Η φωτιά προκλήθηκε από επιβάτη που αυτοπυρπολήθηκε ρίχνοντας πάνω του εύφλεκτη ουσία.
  • Το περιστατικό συνέβη στην Κέρτσερς, κοντά στην πρωτεύουσα Βέρνη.
  • Η αστυνομία ερευνά αν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία, ενώ δεν εμπλέκονται άλλα οχήματα.
  • Ο πρόεδρος της Ελβετίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και δήλωσε ότι οι αρχές ερευνούν το γεγονός.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε λεωφορείο σε μικρή πόλη στη δυτική Ελβετία. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε, όταν επιβάτης αυτοπυρπολήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην Κέρτσερς, μια πόλη στο καντόνι Φριμπούρ, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από την ελβετική πρωτεύουσα Βέρνη.

 

 

Οι ερευνητές εξετάζουν τις αναφορές, σύμφωνα με τις οποίες ένα άτομο έριξε πάνω του εύφλεκτη ουσία, δήλωσε η Κρίστα Μπίλμαν εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σύμφωνα με την ίδια, προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν το περιστατικό συνδέεται με τρομοκρατία.

 

 

Τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, επεσήμανε η αστυνομία, ενώ ακόμη δύο έλαβαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φριμπούρ δήλωσε ότι αυτόπτες μάρτυρες είδαν τους επιβάτες να βγαίνουν από το φλεγόμενο λεωφορείο σε κατάσταση πανικού, ενώ πρόσθεσε ότι κανένα άλλο όχημα δεν ενεπλάκη στο περιστατικό.

 

 

Το ελβετικό μέσο ενημέρωσης 20 Minutes μετέδωσε ότι έχει δει βίντεο από το περιστατικό στο οποίο ένας τραυματίας δηλώνει: «Ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε. Έριξε πάνω του βενζίνη και μετά έβαλε φωτιά».

Ο πρόεδρος της Ελβετίας Γκι Παρμελέν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και σημείωσε ότι οι αρχές ερευνούν το περιστατικό. «Μου προκαλεί σοκ και θλίψη το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια σοβαρή πυρκαγιά στην Ελβετία», έγραψε στο Χ.

Την Πρωτοχρονιά ξέσπασε πυρκαγιά σε μπαρ στο θέρετρο σκι του Κραν Μοντανά, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 115.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 |
ΕΛΒΕΤΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top