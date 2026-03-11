Το καμαρίνι της Εθνικής μας Αλίκης στον Πειραιά

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη «επιστρέφει» μόνιμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ύστερα από πρωτοβουλία του Καναλιού Ένα 90,4 και του Προϊσταμένου Προγράμματος και Πολιτισμού του σταθμού, δημοσιογράφου Παναγιώτη Φύτρα, ενός ανθρώπου που η ίδια εμπιστευόταν απόλυτα· μια ιδέα που αγκαλιάστηκε με θέρμη από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη με τη συγκινητική και πολύτιμη υποστήριξη της οικογένειας της κορυφαίας ηθοποιού.

Από τα τέλη Μαΐου, το ιστορικό Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φιλοξενεί μόνιμα το καμαρίνι της εθνικής μας σταρ με το κοστούμι της από την «Εύθυμη Χήρα», προσωπικά αντικείμενα, χειρόγραφα και σπάνιες φωτογραφίες που παραχώρησε η οικογένεια της Αλίκης στο Κανάλι Ένα 90,4. Το καμαρίνι θα φιλοτεχνήσει ο σημαντικός σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλίκη είχε κάνει την πρώτη της θεατρική εμφάνιση με το «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου στο Δημοτικό Πειραιά πλάι στον Χριστόφορο Νέζερ.

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, που εντάσσεται στη συμπλήρωση 30 χρόνων από το «ταξίδι» της Αλίκης, θα εγκαινιαστεί από τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη σε ειδική εκδήλωση στην κεντρική αίθουσα του Θεάτρου με τη συμμετοχή σημαντικών ανθρώπων του Πολιτισμού που θα ανακοινωθούν σύντομα.