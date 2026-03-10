MasterChef: «Έχω χάσει και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου»

Από το αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, φαίνεται ότι το νέο επεισόδιο του MasterChef που θα προβληθεί απόψε, στις 21.00 στο Star, θα είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και φορτισμένο συναισθηματικά.

Ο Κωνσταντίνος ρωτήθηκε γιατί διάλεξε το τριαντάφυλλο στο πιάτο του και τότε ο μάγειρας μίλησε για τη μητέρα του, που μετά από ένα ατύχημα και δυσκολίες στη ζωή της, θεωρούσε το παιδί της «τριαντάφυλλο».

Παράλληλα, ο Τάσος μοιράστηκε τη δική του τραγική εμπειρία, έχοντας χάσει και τους δύο γονείς του, κάτι που επηρεάζει βαθιά την προσωπική του πορεία. «Ουσιαστικά φεύγει ένα κομμάτι του εαυτού σου», είπε χαρακτηριστικά ο Τάσος.

Στην κουζίνα, η κόκκινη μπριγάδα είναι έτοιμη για το Τεστ Δημιουργικότητας, το οποίο αυτή τη φορά έχει έναν διαφορετικό χαρακτήρα.

Όπως ακούστηκε στο trailer της Τρίτης 10 Μαρτίου, ο Πάνος Ιωαννίδης ενημερώνει τους παίκτες ότι η μοίρα τους δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους και αυτό γιατί θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια. Ο Σωτήρης Κοντιζάς προσθέτει ότι το ζητούμενο είναι «δύο πανομοιότυπα πιάτα», ανεβάζοντας τον πήχη στη συνεργασία, στην ακρίβεια και στη δημιουργικότητα των παικτών.