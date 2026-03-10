Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας

Η λίστα με τους νικητές

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου unsplash (Sebastian Coman Photography)
Χρυσοί Σκούφοι 2026: Τα Καλύτερα Εστιατόρια Της Ελλάδας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 33η τελετή Χρυσών Σκούφων 2026 αναγνώρισε τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας.
  • Καλύτερο εστιατόριο αναδείχθηκε το «Etrusco» στην Κέρκυρα με 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.
  • Ο Έκτορας Μποτρίνι κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου σεφ για το 2026.
  • Δεύτερα ήρθαν τα «Botrini’s Athens» και «Delta» με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.
  • Το Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε στο «Sushimou» στην Αθήνα.

Η 33η τελετή των Χρυσών Σκούφων 2026 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια για αυτή τη χρονιά.

Κορυφαίος νικητής και φέτος αναδείχθηκε ο Έκτορας Μποτρίνι, ενώ συνολικά 45 σεφ και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν με Χρυσό Σκούφο. 

Οι χώρες με τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου

Το εστιατόριο «Etrusco» της Κέρκυρας αναδείχθηκε για 14η φορά καλύτερο της Ελλάδας με 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους, ενώ τα «Botrini’s Athens» και «Delta» ήρθαν δεύτερα με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.  

Έκτορας Μποτρίνι - Όλγα Κεφαλογιάννη στους Χρυσούς Σκούφους 2026

Ο Έκτορας Μποτρίνι με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία Intime 

Ο Γιάννης Κίκιρας πήρε τον τίτλο Chef Pâtissier 2026, και το Βραβείο Κοινού δόθηκε στο αθηναϊκό «Sushimou». 

Οι Χρυσοί Σκούφοι του 2026 απονεμήθηκαν:

  • Etrusco (17/20) - Κέρκυρα
  • Botrini’s Athens (16,5/20) – Αθήνα
  • Delta (16,5/20) – Αθήνα
  • Botrini’s Santorini (16/20) – Σαντορίνη
  • Elements Restaurant (16/20) – Σαντορίνη
  • Hervé Restaurant (16/20) – Αθήνα
  • Lauda (16/20) – Σαντορίνη
  • Pelagos (16/20) – Αθήνα
  • Squirrel (16/20) – Χαλκιδική
  • Treehouse (16/20) – Χαλκιδική
  • Varoulko Seaside (16/20) – Αθήνα
  • CTC (15,5/20) – Αθήνα
  • Makris Athens (15,5/20) – Αθήνα
  • Matsuhisa Athens (15,5/20) – Αθήνα
  • Noble Gourmet (15,5/20) – Ρόδος
  • Patio (15,5/20) – Αθήνα
  • Selene (15,5/20) – Σαντορίνη
  • Soil (15,5/20) – Αθήνα
  • Σπονδή (15,5/20) – Αθήνα
  • Tudor Hall (15,5/20) – Αθήνα
  • Aleria (15/20) – Αθήνα
  • Anama (15/20) – Γιάλοβα
  • Andromeda (15/20) – Χαλκιδική
  • Baos (15/20) – Μύκονος
  • Βενετσιάνικο Πηγάδι (15/20) – Κέρκυρα
  • Botrini’s Mykonos (15/20) – Μύκονος
  • Bubo Fine Dining Restaurant (15/20) – Χαλκιδική
  • Ches (15/20) – Ίος
  • Fiore (15/20) – Ζάκυνθος
  • GB Roof Garden (15/20) – Αθήνα
  • Lycabettus Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
  • Makris Corfu (15/20) – Κέρκυρα
  • Matsuhisa Mykonos (15/20) – Μύκονος
  • Matsuhisa Paros (15/20) – Πάρος
  • Melia (15/20) – Ζάκυνθος
  • Onuki Athens (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
  • Onuki Costa Navarino (15/20) – Πύλος
  • Petra Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
  • Prosilio (15/20) – Ζάκυνθος
  • Salonika Restaurant & Bar (15/20) – Θεσσαλονίκη
  • Seeds (15/20) – Αθήνα
  • The Private Kitchen (15/20) – Πύλος
  • Varoulko Santorini (15/20) – Σαντορίνη
  • Veri Table (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
  • Yēvo (15/20) - Μύκονο
