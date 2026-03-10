Χρυσοί Σκούφοι 2026: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας

Η 33η τελετή των Χρυσών Σκούφων 2026 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, αναδεικνύοντας τα καλύτερα εστιατόρια για αυτή τη χρονιά.
Κορυφαίος νικητής και φέτος αναδείχθηκε ο Έκτορας Μποτρίνι, ενώ συνολικά 45 σεφ και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα βραβεύτηκαν με Χρυσό Σκούφο.
Το εστιατόριο «Etrusco» της Κέρκυρας αναδείχθηκε για 14η φορά καλύτερο της Ελλάδας με 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους, ενώ τα «Botrini’s Athens» και «Delta» ήρθαν δεύτερα με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.
Ο Έκτορας Μποτρίνι με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη / Φωτογραφία Intime
Ο Γιάννης Κίκιρας πήρε τον τίτλο Chef Pâtissier 2026, και το Βραβείο Κοινού δόθηκε στο αθηναϊκό «Sushimou».
Οι Χρυσοί Σκούφοι του 2026 απονεμήθηκαν:
- Etrusco (17/20) - Κέρκυρα
- Botrini’s Athens (16,5/20) – Αθήνα
- Delta (16,5/20) – Αθήνα
- Botrini’s Santorini (16/20) – Σαντορίνη
- Elements Restaurant (16/20) – Σαντορίνη
- Hervé Restaurant (16/20) – Αθήνα
- Lauda (16/20) – Σαντορίνη
- Pelagos (16/20) – Αθήνα
- Squirrel (16/20) – Χαλκιδική
- Treehouse (16/20) – Χαλκιδική
- Varoulko Seaside (16/20) – Αθήνα
- CTC (15,5/20) – Αθήνα
- Makris Athens (15,5/20) – Αθήνα
- Matsuhisa Athens (15,5/20) – Αθήνα
- Noble Gourmet (15,5/20) – Ρόδος
- Patio (15,5/20) – Αθήνα
- Selene (15,5/20) – Σαντορίνη
- Soil (15,5/20) – Αθήνα
- Σπονδή (15,5/20) – Αθήνα
- Tudor Hall (15,5/20) – Αθήνα
- Aleria (15/20) – Αθήνα
- Anama (15/20) – Γιάλοβα
- Andromeda (15/20) – Χαλκιδική
- Baos (15/20) – Μύκονος
- Βενετσιάνικο Πηγάδι (15/20) – Κέρκυρα
- Botrini’s Mykonos (15/20) – Μύκονος
- Bubo Fine Dining Restaurant (15/20) – Χαλκιδική
- Ches (15/20) – Ίος
- Fiore (15/20) – Ζάκυνθος
- GB Roof Garden (15/20) – Αθήνα
- Lycabettus Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
- Makris Corfu (15/20) – Κέρκυρα
- Matsuhisa Mykonos (15/20) – Μύκονος
- Matsuhisa Paros (15/20) – Πάρος
- Melia (15/20) – Ζάκυνθος
- Onuki Athens (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
- Onuki Costa Navarino (15/20) – Πύλος
- Petra Restaurant (15/20) – Σαντορίνη
- Prosilio (15/20) – Ζάκυνθος
- Salonika Restaurant & Bar (15/20) – Θεσσαλονίκη
- Seeds (15/20) – Αθήνα
- The Private Kitchen (15/20) – Πύλος
- Varoulko Santorini (15/20) – Σαντορίνη
- Veri Table (15/20) – NEW ENTRY – Αθήνα
- Yēvo (15/20) - Μύκονο