Audi: Γράφει ιστορία στη Formula 1

Οι πρώτοι βαθμοί στο Grand Prix Αυστραλίας

Audi: Γράφει ιστορία στη Formula 1
Αυτοκινητο
Audi: Γράφει ιστορία στη Formula 1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi πραγματοποίησε ένα ιστορικό ντεμπούτο στη Formula 1 στο Grand Prix Αυστραλίας στη Μελβούρνη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της στον κορυφαίο θεσμό του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στον πρώτο αγώνα της σεζόν, ο Gabriel Bortoleto τερμάτισε στην 9η θέση στο Albert Park, χαρίζοντας στην Audi Revolut F1 Team τους πρώτους της βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1. 

Το αποτέλεσμα αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα για τη νέα εργοστασιακή ομάδα της μάρκας με τους τέσσερις κύκλους. Σε έναν απαιτητικό αγώνα με έντονο ανταγωνισμό, ο Bortoleto διατήρησε σταθερό ρυθμό και κατάφερε να παραμείνει στη μάχη της πρώτης δεκάδας μέχρι την καρό σημαία, εξασφαλίζοντας δύο βαθμούς για την ομάδα. Ο Nico Hülkenberg δεν κατάφερε να εκκινήσει τον αγώνα, καθώς παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα στο μονοθέσιό του πριν από τη διαδικασία της σχηματισμένης εκκίνησης. 

Η παρουσία της Audi στη Μελβούρνη ήταν έντονη σε ολόκληρη την πόλη. Από το αεροδρόμιο μέχρι το κέντρο της αυστραλιανής μητρόπολης, το σήμα με τους τέσσερις κύκλους ήταν ορατό σε πολλές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνόδευσαν το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. 

Audi: Γράφει ιστορία στη Formula 1

Λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα, οι οδηγοί της Audi Revolut F1 Team, Nico Hülkenberg και Gabriel Bortoleto, παρουσίασαν στο Albert Park το νέο Audi RS 5, το οποίο έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο νότιο ημισφαίριο. Το νέο μοντέλο σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη σειρά RS, καθώς αποτελεί το πρώτο RS με υβριδικό σύστημα κίνησης – μια τεχνολογική προσέγγιση που αντικατοπτρίζει τη νέα γενιά μονοθεσίων της Formula 1, όπου σχεδόν το 50% της ισχύος προέρχεται από ηλεκτρική ενέργεια. Τη σύνδεση μεταξύ των σπορ μοντέλων της Audi και του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανέδειξε και μια ειδική ταινία μικρού μήκους, στην οποία το νέο Audi RS 5 Avant κινείται στην πίστα του Albert Park ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους μηχανικούς της ομάδας στο Mission Control. 

Audi: Γράφει ιστορία στη Formula 1

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε επίσης η εμφάνιση ενός ιστορικού αγωνιστικού μοντέλου της μάρκας. Η Audi Tradition έφερε στη Μελβούρνη το θρυλικό Audi R8 με το χαρακτηριστικό “crocodile design”, το οποίο είχε κατακτήσει τη νίκη στον αγώνα “Race of a Thousand Years” στην Αδελαΐδα το 2000. Στο τιμόνι βρέθηκε ο Allan McNish, σήμερα υπεύθυνος για το Audi Driver Development Programme. Με τους πρώτους βαθμούς να κατακτώνται ήδη από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν, η Audi ξεκινά το ταξίδι της στη Formula 1 με αισιοδοξία, θέτοντας τα θεμέλια για τη σταδιακή εξέλιξη της ομάδας και τη μελλοντική διεκδίκηση τίτλων μέχρι το τέλος της δεκαετίας. 

 

 

 

AUDI
FORMULA 1
GRAND PRIX ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΙ
