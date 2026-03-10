Cash or Trash: Πολύ... προσωπικό αντικείμενο με όνομα βαρύ σαν ιστορία!

Σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Στο Cash or trash μια αυθεντική φοσεσιά Eύζωνα - Πόσο αξίζει;

Ο Νικόλας ταξίδεψε από το Νυδρί της Λευκάδας για να βρεθεί για δεύτερη φορά στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Στην πρώτη του εμφάνιση είχε δείξει ιδιαίτερη δυναμική κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας μάλιστα ένα αντικείμενο που έφερε το όνομα του παγκοσμίου φήμης Έλληνα μεγιστάνα. Ένας από τους μεγαλύτερους συλλέκτες αντικειμένων του αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση και της Ελληνίδας υψίφωνου, βλέποντας τον ικανό και αποτελεσματικό χειρισμό του Νικόλα, αποφάσισε να τον εμπιστευθεί, αναθέτοντάς του να τον εκπροσωπήσει στην εκπομπή με ένα προσωπικό αντικείμενο του θρυλικού Έλληνα εφοπλιστή, επιθυμώντας, ωστόσο, να διατηρήσει την ανωνυμία του. 

Cash or Trash: Πολύ... προσωπικό αντικείμενο με όνομα βαρύ σαν ιστορία!

Ο Στέλιος δεν παρακολουθεί πολλές εκπομπές στην τηλεόραση, όμως το Cash Or Trash είναι η αγαπημένη του, καθώς βρίσκει όλη τη διαδικασία της εκτίμησης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ο πωλητής κατάγεται από τις Σέρρες, αλλά σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη και το τετραπλό είδος των αντικειμένων που παρουσιάζει στο δωμάτιο των αγοραστών αποτελεί μια μελαγχολική υπενθύμιση των σχολικών χρόνων. Ποιος από τους αγοραστές, άραγε, θα αναπολήσει πιο έντονα τα μαθητικά του χρόνια και θα κάνει μια δυνατή προσφορά; 

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου άφησε άναυδο τον πωλητή!

Cash or Trash: Πολύ... προσωπικό αντικείμενο με όνομα βαρύ σαν ιστορία!

Η Σοφία είναι διαιτολόγος - διατροφολόγος κι έχει πολλούς φίλους συλλέκτες που παρακολουθούν τo Cash or Trash. Η πωλήτρια αποφάσισε να ζήσει την πρώτη της τηλεοπτική δημοπρασία εκπροσωπώντας έναν από αυτούς. Το ολοκληρωμένο και ξεχωριστό αντικείμενο που παρουσιάζει στην εκπομπή -ένα αντικείμενο που θα μπορούσε κάποιος να δει σε ταινία θρίλερ- προκαλεί το έντονο ενδιαφέρον και των πέντε αγοραστών, με τη δημοπρασία να οδηγείται σε ένα απρόβλεπτο φινάλε!  

Cash or Trash: Αυτή είναι η νέα στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Θάνος Μαρίνης

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash: Η συγκίνηση της Δέσποινας Μοιραράκη για τον σύζυγό της

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!  

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!   

Ιστορική στιγμή στο Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη βράβευσε πωλήτρια

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

