«Τελευταία Κλήση»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία Κλήση» στις 9 Μαρτίου με την παρουσία όλων των συντελεστών.
  • Η ταινία βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και σκηνοθετείται από τον Σέριφ Φράνσις.
  • Πρωταγωνιστούν γνωστά ονόματα όπως οι Δημήτρης Λάλος, Ορφέας Αυγουστίδης και Μαρία Ναυπλιώτου.
  • Η υπόθεση αφορά μια κλοπή όπλων και μια ομηρία στο Παγκράτι, παραπέμποντας στην υπόθεση Σορίν Ματέι.
  • Η ταινία εξερευνά τις αμφιλεγόμενες στιγμές των ΜΜΕ και των αστυνομικών δυνάμεων.

Πρεμιέρα έκανε η νέα ταινία «Τελευταία Κλήση», τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, παρουσία όλων των συντελεστών. Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

Η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα ιστορία που συγκλόνισε το πανελλήνιο μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με τη σκηνοθετική υπογραφή του Σέριφ Φράνσις και πρωταγωνιστές καταξιωμένα ονόματα του χώρου της υποκριτικής, ανάμεσά τους τον Δημήτρη Λάλο, τον Ορφέα Αυγουστίδη, τη Μαρία Ναυπλιώτου, τον Νίκο Ψαρρά, τον Ερρίκο Λίτση, τη Ρένια Λουιζίδου, τον Γιώργο Μπένο, την Καλλιόπη Χάσκα, τον Γιάννη Καράμπαμπα, τον Βασίλη Ρίσβα, τον Πολύδωρο Βογιατζή, τον Θοδωρή Σκυφτούλη και τη Ράσμη Τσόπελα.

Η υπόθεση της ταινίας

"Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο".

Όσοι ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 30+, διαβάζοντας την παραπάνω πλοκή εύλογα θα αντιληφθούν πως παραπέμπει έμμεσα στην υπόθεση Σορίν Ματέι. Ένα πρόσωπο που καθήλωσε το πανελλήνιο στις αρχές του αιώνα και συνδέθηκε με μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές τόσο των ΜΜΕ όσο και του τρόπου που διαχειρίστηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις μια τεταμένη κατάσταση ομηρίας.

Ορφέας Αυγουστίδης - Ευγενία Σαμαρά

Μαριλίτα Λαμπροπούλου - Δημήτρης Λάλος

«Τελευταία Κλήση»: Ποιοι πήγαν στην πρεμιέρα της νέας ταινίας

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΛΗΣΗ
