Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»

Για τον έρωτα που τρέφει για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν αλλά και τη ζωή με τον γιο της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Είμαι ερωτευμένη. Τι να πω; Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω στην ανάρτησή μου για εκείνον. Τον αγαπάω τον άνθρωπό. Το παιδί δεν επηρέασε καθόλου τη σχέση μας. Είναι δύσκολα, μη λέμε βλακείες, αλλά είμαστε πολύ καλή ομάδα με τον Γρηγόρη. Τα πάμε πολύ καλά. Μοιραζόμαστε τις δυσκολίες. Θαυμάζω τα πάντα σε εκείνον. Έχει πολύ καθαρά μάτια, και πολύ καλή ψυχή» είπε αρχικά για τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον γιο της, είπε: «Μεγαλώνει το παιδάκι μου, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί ωραία και όμορφα. Μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μας, αλλά προς το παρόν δεν το σκέφτομαι».

Τέλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως για την ώρα έχει αποφασίσει να απέχει προκειμένου να είναι δίπλα στο παιδί της.

«Η τηλεόραση θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ είχα αποφασίσει όταν έμεινα έγκυος ότι θα απέχω, δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Προφανώς και κάποια στιγμή εννοείται πως θέλω να γυρίσω, σε κάτι που θα μου αρέσει και θα περνάω καλά… Αυτή τη περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι με το παιδάκι μου. Δεν έχει αλλάξει η γνώμη μου για την τηλεόραση. Την τηλεόραση την αγαπώ απλά στην παρούσα φάση της ζωής μου, έχω αποφασίσει να απέχω» είπε.

