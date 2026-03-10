Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»

Η απόφαση της παρουσιάστριας να απέχει από την τηλεόραση

Δείτε όσα είπε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη δηλώνει ερωτευμένη με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, και τονίζει την αγάπη της για εκείνον.
  • Η σχέση τους δεν επηρεάστηκε από την έλευση του γιου τους, και συνεργάζονται ως ομάδα στις δυσκολίες.
  • Εκφράζει θαυμασμό για τον σύζυγό της, αναφέροντας τα καθαρά του μάτια και την καλή του ψυχή.
  • Η Βαλαβάνη επιθυμεί να μεγαλώσει την οικογένειά της, αλλά δεν το σκέφτεται προς το παρόν.
  • Αποφάσισε να απέχει από την τηλεόραση για να είναι κοντά στο παιδί της, αλλά σκοπεύει να επιστρέψει όταν είναι έτοιμη.

Για τον έρωτα που τρέφει για τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν αλλά και τη ζωή με τον γιο της μίλησε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»

«Είμαι ερωτευμένη. Τι να πω; Είναι αλήθεια όλα αυτά που λέω στην ανάρτησή μου για εκείνον. Τον αγαπάω τον άνθρωπό. Το παιδί δεν επηρέασε καθόλου τη σχέση μας. Είναι δύσκολα, μη λέμε βλακείες, αλλά είμαστε πολύ καλή ομάδα με τον Γρηγόρη. Τα πάμε πολύ καλά. Μοιραζόμαστε τις δυσκολίες. Θαυμάζω τα πάντα σε εκείνον. Έχει πολύ καθαρά μάτια, και πολύ καλή ψυχή» είπε αρχικά για τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Βαλαβάνη σε Μόργκαν: «Είσαι όλα όσα ονειρευόμουν»

Στη συνέχεια, αναφερόμενη στον γιο της, είπε: «Μεγαλώνει το παιδάκι μου, μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί ωραία και όμορφα. Μακάρι να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μας, αλλά προς το παρόν δεν το σκέφτομαι».

Τέλος, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως για την ώρα έχει αποφασίσει να απέχει προκειμένου να είναι δίπλα στο παιδί της. 

Βαλαβάνη για Μόργκαν: «Είμαι ερωτευμένη... τον αγαπάω τον άνθρωπο»

«Η τηλεόραση θέλει πολύ γερό στομάχι. Εγώ είχα αποφασίσει όταν έμεινα έγκυος ότι θα απέχω, δεν ήθελα να το ζήσω αυτό. Προφανώς και κάποια στιγμή εννοείται πως θέλω να γυρίσω, σε κάτι που θα μου αρέσει και θα περνάω καλά… Αυτή τη περίοδο θέλω να είμαι στο σπίτι με το παιδάκι μου. Δεν έχει αλλάξει η γνώμη μου για την τηλεόραση. Την τηλεόραση την αγαπώ απλά στην παρούσα φάση της ζωής μου, έχω αποφασίσει να απέχω» είπε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΡΓΚΑΝ
BREAKFAST@STAR
